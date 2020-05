Đau đầu do dị ứng và lời giải thích của các chuyên gia

Theo Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ, đau đầu là một trong tình trạng phổ biến mà hầu hết mọi người đã từng gặp phải ít nhất một lần trong đời. Hơn nữa, hiện nay có rất nhiều vấn đề sức khỏe liên quan tới những cơn đau đầu và việc tìm ra nguyên nhân dẫn tới tình trạng này cũng là thách thức không nhỏ. Ngoài căng thẳng, những cơn đau đầu còn có thể liên quan tới yếu tố bên ngoài như dị ứng.

Ngoài đau đầu, tình trạng dị ứng sẽ dẫn tới một loạt các triệu chứng khác như sổ mũi, hắt hơi, ho và ngứa.

Theo Viện hàn lâm Hen suyễn, Dị ứng và Miễn dịch học Hoa Kỳ (ACAAI), hiện nay có hai dạng đau đầu khác nhau liên quan đến tình trạng dị ứng. Người bị đau đầu do xoang thường cảm thấy đau nhức ở mặt, má, trán hoặc xung quanh mắt. Trong khi đó, chứng đau nửa đầu sẽ dẫn tới các cơn đau nhói vùng đầu và có thể kèm theo buồn nôn. Những nguyên nhân phổ biến gây ra các cơn đau này thường bao gồm ngạt mũi, viêm xoang, căng thẳng, dị ứng với một số loại thực phẩm hoặc hít phải khói thuốc.

Đau đầu do dị ứng - vấn đề gây nhiều tranh cãi

Trên thực tế, hiện tượng đau đầu do dị ứng là vấn đề đã gây nên rất nhiều tranh cãi. Theo Ronald Purcell, chuyên gia y khoa kiêm bác sĩ dị ứng tại Bệnh viện Cleveland, tình trạng này thực sự khá hiếm gặp. Một số chuyên gia tin rằng những cơn đau đầu bạn nghĩ do dị ứng gây nên thực chất có thể là dấu hiệu cảnh bảo những vấn đề sức khỏe khác như đau nửa đầu, đau đầu do căng thẳng.

Tổ chức National Headache (NHF) đã nhấn mạnh mối liên hệ gây tranh cãi giữa dị ứng với đau đầu. Dù một số người có thể bị chứng đau nửa đầu do phản ứng của cơ thể với nhiều loại thực phẩm, hiện tượng này không thực sự phổ biến. NHF cũng cho biết thêm, các vấn đề về hô hấp hoặc dị ứng theo mùa có thể góp phần dẫn tới những cơn đau đầu. Tự xác định nguyên nhân gây nên tình trạng này là vấn đề khá khó khăn và bạn cần tới gặp các chuyên gia y khoa để được chẩn đoán chính xác.

Theo chuyên gia Purcell, những cơn đau đầu thường bị nhầm lẫn với viêm xoang. Xoang chứa các hốc rỗng nằm sau mắt, xương gò má, trán và mũi. Đau xoang có thể bắt nguồn từ nhiễm trùng thay vì dị ứng.

Phương pháp điều trị đau đầu do dị ứng

Cách điều trị đau đầu do dị ứng gây nên khá đơn giản. Một số tình trạng dị ứng có thể được giải quyết dễ dàng bằng thuốc không kê đơn hoặc thuốc kê theo toa. Khi đã điều trị được vấn đề này, bạn sẽ nhận thấy những cơn đau giảm mạnh và thậm chí biến mất.

Dị ứng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và trong một số trường hợp, chúng thậm chí dẫn tới chết người. Đối với một số loại dị ứng, liệu pháp miễn dịch, hay còn gọi là chích ngừa dị ứng, là lựa chọn tuyệt vời.

Nếu tình trạng dị ứng ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt hàng ngày của bạn, bác sĩ có thể đề nghị tiêm chất ngừa dị ứng.

Tuy quá trình thực hiện đòi hỏi tốn nhiều thời gian và công sức, việc làm này mang lại hiệu quả cao và lâu dài. Dù vậy, chích ngừa dị ứng không phù hợp với tất cả mọi người. Theo Laura Dziadzio, bác sĩ kiêm phó giáo sư tại Trường Y Virginia Tech Carilion, một số người có thể gặp phải phản ứng phụ nên việc hỏi ý kiến các chuyên gia y khoa là điều vô cùng cần thiết. Phản ứng phụ có thể từ nhẹ như gây ngứa, sưng, hắt hơi, sổ mũi tới nghiêm trọng như sốc phản vệ.

Ngoài ra, ACAAI cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh tiếp xúc với các tác nhân gây đau đầu hoặc dị ứng càng nhiều càng tốt. Điều này đồng nghĩa với việc bạn nên hạn chế ra đường khi lượng phấn hoa trong không khí tăng cao và tránh bật quạt hút không khí từ bên ngoài vào nhà. Hơn nữa, hãy đeo kính bảo vệ mắt, rửa tay sau khi vuốt ve động vật, duy trì độ ẩm trong nhà ở mức thấp để hạn chế tiếp xúc với nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng.

Nếu bạn vẫn gặp phải những cơn đau đầu dù đã kiểm soát được tình trạng dị ứng, đừng ngại ngần đi khám để được các chuyên gia tư vấn. Hiện tượng đau đầu có thể bắt nguồn từ nguyên nhân khác nên chẩn đoán đoán kịp thời là điều rất quan trọng.

