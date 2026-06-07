Mỗi khi hè đến, các khu chợ lại ngập tràn sắc xanh của đậu cove. Những quả đậu tươi non, căng mọng, giòn tan không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình mà còn được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là "kho báu dinh dưỡng" ít người chú ý.

Điều khiến đậu cove trở nên đặc biệt nằm ở thành phần dinh dưỡng phong phú. Theo nhiều bảng thành phần thực phẩm, đậu cove chứa lượng canxi khá cao so với nhiều loại thực phẩm phổ biến. Không chỉ vậy, loại rau này còn cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin K, folate, kali và nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.

Trong những ngày nắng nóng, đậu cove đặc biệt được yêu thích bởi vị ngọt thanh tự nhiên, dễ chế biến và phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi.

Vì sao đậu cove được gọi là "vua canxi" mùa hè?

Canxi là khoáng chất quan trọng giúp duy trì hệ xương chắc khỏe, hỗ trợ hoạt động cơ bắp và thần kinh. Nhiều người thường nghĩ rằng muốn bổ sung canxi phải uống sữa hoặc ăn các loại thực phẩm đắt tiền. Tuy nhiên, nhiều loại rau xanh cũng là nguồn cung cấp canxi đáng kể, trong đó có đậu cove.

Ngoài canxi, đậu cove còn chứa vitamin K - dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và duy trì mật độ xương. Sự kết hợp giữa canxi và vitamin K giúp cơ thể tận dụng nguồn khoáng chất này hiệu quả hơn.

Theo bà Katherine Zeratsky, chuyên gia dinh dưỡng của Mayo Clinic (Mỹ), chế độ ăn giàu rau xanh không chỉ giúp bổ sung vitamin và khoáng chất mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và cải thiện sức khỏe tổng thể. Chuyên gia nhấn mạnh rằng các loại đậu và rau họ đậu là lựa chọn rất tốt để tăng cường chất xơ và dưỡng chất trong khẩu phần ăn hàng ngày.

4 lợi ích nổi bật khi ăn đậu cove vào mùa hè

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Đậu cove chứa lượng chất xơ dồi dào giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón. Đây là vấn đề khá phổ biến trong mùa hè khi nhiều người có xu hướng ăn uống thất thường hoặc thiếu rau xanh.

Giúp kiểm soát cân nặng

Với hàm lượng calo thấp nhưng tạo cảm giác no lâu, đậu cove là thực phẩm được nhiều người giảm cân yêu thích. Việc bổ sung đậu cove vào thực đơn có thể giúp hạn chế cảm giác thèm ăn mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Kali trong đậu cove góp phần hỗ trợ điều hòa huyết áp, trong khi chất chống oxy hóa giúp giảm tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Đây là những yếu tố có lợi cho sức khỏe tim mạch về lâu dài.

Bổ sung vitamin cho cơ thể

Vitamin C trong đậu cove hỗ trợ hệ miễn dịch, đồng thời góp phần vào quá trình sản xuất collagen - loại protein quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh.

Những món ngon từ đậu cove không nên bỏ lỡ

Đậu cove có thể chế biến thành rất nhiều món ăn hấp dẫn mà vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng.

- Đậu cove luộc: Đây là cách đơn giản nhất để giữ lại hương vị nguyên bản của thực phẩm. Chỉ cần luộc vừa chín tới rồi chấm cùng nước tương hoặc nước mắm pha tỏi ớt là đã có một món ăn thanh mát cho ngày hè.

- Đậu cove xào tỏi: Món ăn quen thuộc nhưng luôn hấp dẫn nhờ vị giòn ngọt tự nhiên của đậu kết hợp cùng hương thơm của tỏi phi.

- Đậu cove xào thịt bò: Sự kết hợp giữa chất đạm từ thịt bò và vitamin, khoáng chất từ đậu cove tạo nên món ăn cân bằng dinh dưỡng, phù hợp cho cả gia đình.

- Salad đậu cove: Đậu cove chần sơ rồi trộn cùng cà chua bi, trứng luộc hoặc cá ngừ sẽ trở thành món salad thanh mát, rất thích hợp trong những ngày nắng nóng.

Lưu ý khi sử dụng

Dù giàu dinh dưỡng, đậu cove không nên ăn sống vì có thể chứa một số hợp chất gây khó tiêu. Các chuyên gia khuyến cáo nên nấu chín trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, để giữ được nhiều dưỡng chất nhất, không nên nấu quá lâu hoặc chế biến ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài.

Giữa vô số thực phẩm được quảng bá là "siêu thực phẩm", đậu cove lại là lựa chọn đơn giản, dễ tìm và có giá thành rất phải chăng. Loại rau dân dã này không chỉ giúp làm phong phú thực đơn mùa hè mà còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đáng giá. Nếu đang tìm kiếm một thực phẩm vừa ngon, vừa bổ dưỡng để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày, đậu cove chắc chắn là cái tên đáng để cân nhắc.