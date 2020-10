Đặt xe giá chỉ 1.000 đồng bằng một “chạm”

Gian nan "đón" xe công nghệ

Có chuyến công tác dài ngày ở TP HCM, chị Hoàng Anh, trưởng phòng kinh doanh của một công ty may mặc, buộc phải "làm bạn" với xe công nghệ để đi lại, đàm phán công việc. Nhưng không phải lúc nào việc gọi xe của chị cũng suôn sẻ. "Có những lúc hệ thống tự động chỉ định tài xế ở vị trí rất xa tôi nhận cuốc xe khiến tôi phải chờ đợi rất mệt mỏi. Cước phí vào giờ cao điểm hoặc trời mưa cũng đội lên rất cao, thậm chí cao hơn nhiều lần so với xe taxi thông thường nên không ít lần, tôi đã phải từ bỏ xe công nghệ để vẫy taxi cho kịp hẹn" - chị Hoàng Anh than phiền.

Chị Quỳnh Mai, nhân viên văn phòng tại quận 3 (TP HCM), chiều nào cũng phải lo đặt một chuyến xe cho ba chị đi từ nhà đến phòng khám chuyên khoa để châm cứu và tiêm thuốc. Qua nhiều công đoạn đặt, liên lạc tài xế, liên lạc ba làm tôi không thể tập trung cho công việc. Chỉ đến khi ba đã ngồi trên xe, tôi mới tạm yên tâm" - chị Quỳnh Mai kể và mong muốn có một ứng dụng với cách thức gọi xe đơn giản để người lớn tuổi cũng có thể chủ động đặt được chuyến đi.

Không ít khách hàng thường xuyên của các hãng xe công nghệ cho hay do công việc cần di chuyển qua nhiều điểm đến nên việc đặt xe công nghệ không phải lúc nào cũng thuận tiện. Ngược lại, họ cần một ứng dụng linh hoạt hơn, có thể đặt chuyến xe không cần điểm đến hoặc vẫy xe dễ dàng.

Chưa kể, do các hãng xe hiện không sử dụng đồng hồ điện tử mà chỉ hiển thị giá toàn bộ chuyến đi nên có những chuyến xe, khách hàng cảm thấy như bị "móc túi" và muốn quay lại sử dụng các phương tiện truyền thống.

Dễ dàng đặt xe chỉ một "chạm"

Dù thị trường gọi xe công nghệ đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt của các nền tảng với rất nhiều tiện ích, nhưng nhu cầu về một chuyến đi ngẫu hứng, không xác định điểm đến và sử dụng đồng hồ điện tử lại không đáp ứng được. Do vậy, rõ ràng, thị trường vẫn còn những khoảng trống, ngách nhỏ để những ứng dụng ra đời sau có thể khai thác.

Chính thức ra mắt ngày 8/10, ứng dụng gọi xe thuần Việt viApp của Công ty Cổ Phần Phát Triển Ứng Dụng VISERVICE được đánh giá là đối thủ đáng gờm của các ứng dụng "tiền nhiệm". Sự ra đời của một ứng dụng thuần Việt "đấu" với hàng loạt ứng dụng ngoại đình đám khác cũng cho thấy miếng bánh thị trường gọi xe vẫn còn rất hấp dẫn và cuộc đua giữa các ứng dụng thậm chí được dự báo sẽ khốc liệt hơn trước.

viApp có thể khắc phục được một số hạn chế của các ứng dụng khác về sự sai lệch bản đồ, sự thiếu minh bạch giá cước cũng như thao tác đặt xe và thay đổi điểm đến phức tạp… Trong đó, đồng hồ điện tử và bản đồ điện tử được xây dựng như là điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt của ứng dụng này.

Theo đó, bên cạnh cách đặt xe theo giá cước cố định được báo trước, với phương thức tính cước phí bằng đồng hồ điện tử kết hợp với bản đồ điện tử, người dùng có thể kiểm soát được giá tiền, độ dài quãng đường. Ngoài ra, việc cho phép tài xế đón khách như taxi truyền thống và tính tiền dựa trên số Km sẽ giúp người dùng thoải mái "vẫy" xe khi cần thiết, còn tài xế có thể chủ động hơn trong việc gia tăng lượng hành khách mỗi ngày.

Nhóm khách hàng lớn tuổi, người khiếm thị cũng được hỗ trợ tuyệt đối bởi tính năng đặt xe chỉ với một "chạm" trên màn hình thay vì phải gõ điểm đi - điểm đến như các ứng dụng gọi xe khác. Những khách hàng đang có nhu cầu đặt xe nhanh chóng, chưa xác định được điểm đến hoặc cần di chuyển nhiều địa điểm cũng được dự báo sẽ tỏ ra thích thú với ứng dụng này bởi họ có thể yêu cầu tài xế di chuyển theo ý muốn.

Như vậy, đối tượng được lợi cuối cùng chính là người tiêu dùng khi họ có thêm một ứng dụng để lựa chọn, nhất là khi ứng dụng đó là sự kết hợp giữa những ưu điểm nổi trội của cả hai loại hình là xe công nghệ và taxi truyền thống. Đồng nghĩa với việc thị trường sẽ cạnh tranh gay gắt hơn, các thương hiệu đều phải căng mình giữ khách, tăng cường trải nghiệm tiện lợi và giá thành được điều chỉnh về mức tốt hơn.

Thêm vào đó, người dùng và cả tài xế đều có thể nhận nhiều ưu đãi "khủng". Đối với người dùng sử dụng viApp thời điểm vừa ra mắt thì chỉ cần thanh toán 1000đ cho một chuyến xe vibike dưới 5km, hoặc nhận được 15.000 khi giới thiệu một thành viên mới gia nhập. Còn đối với tài xế được nhận ngay từ 100.000vnđ đến 200.000 vnđ khi giới thiệu thành viên mới gia nhập.