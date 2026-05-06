Tài chính đã sẵn để mua ô tô trả thẳng, song, tôi vẫn rất đắn đo với quyết định mua ô tô. Nhu cầu không phải là không có, nhưng chủ yếu cũng chỉ là di chuyển trong nội thành Hà Nội, mà cụ thể hơn là đi làm hàng ngày. Cuối tuần tôi cũng ít đi chơi xa hay tụ tập bạn bè, khoảng 2-3 tháng mới về quê (cách Hà Nội 55km) 1 lần.

Bạn bè thân thiết nghe tôi than “khó nghĩ”, ai cũng khuyên: Thử đi làm bằng taxi công nghệ 1 tuần là có khi bỏ hẳn nhu cầu mua xe đấy. Ban đầu tôi không hiểu vì sao chúng bạn lại nói vậy, nhưng sau khi thử, tôi đã bỏ hẳn ý định mua ô tô thật!

Ngày 2 cuốc taxi công nghệ đi làm, cả tháng tốn chưa đến 4 triệu!

Tôi ở khu vực Mễ Trì Hạ, còn công ty ở Vũ Trọng Phụng, khoảng cách giữa nhà tôi và văn phòng khoảng chừng 2,5km. Cứ 8h30 hàng ngày tôi rời khỏi nhà, còn 18h thì rời khỏi công ty, lịch khá cố định từ thứ 2 đến thứ 6, nên thôi thường dùng tính năng đặt xe trước trên các app đặt xe công nghệ.

Đương nhiên, tôi cũng so sánh giá giữa các app, app nào rẻ nhất thì tôi chọn. Đơn cử như 2 cuốc taxi cho ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Nếu đặt trước trên ứng dụng Be, 2 cuốc taxi đi làm của tôi tốn 90k

Nếu đặt trước trên ứng dụng Grab, 2 cuốc taxi đi làm của tôi tốn 161k

Nếu đặt trước trên ứng dụng Green SM, 2 cuốc taxi đi làm của tôi tốn 82k

Đương nhiên, tôi sẽ chọn phương án rẻ nhất. Trong trường hợp này là Green SM, nhưng cũng phải nói thêm, tùy từng hôm mà mỗi ứng dụng lại có số voucher cũng như các chương trình ưu đãi khác nhau. Hôm nay Green SM rẻ nhất nhưng ngày mai - vẫn đặt trước, vẫn cung đường đó và khung giờ đó, Grab hoặc Be lại có thể rẻ hơn.

Như vậy, nếu book taxi công nghệ đi làm hàng ngày, kể cả hôm thời tiết xấu như mưa to, ứng dụng phụ thu phí thời tiết, tôi cứ xông xênh tính thêm 50k/ngày/2 chiều, tổng cộng là 153k/ngày tiền đi lại. 1 tháng 25 ngày công, tổng chi phí book taxi rơi vào khoảng 3,825 triệu đồng . Không tốn tiền xăng xe hay gửi xe, cũng chẳng lo chi phí bảo dưỡng lẫn bảo hiểm.

Còn nếu mua ô tô, tự lái ô tô đi làm thì sao?

Công ty tôi có chế độ hỗ trợ tiền gửi xe máy ở bãi đỗ xe của tòa nhà văn phòng cho nhân sự. Trong trường hợp nhân sự đi ô tô đi làm hàng ngày, công ty cũng hỗ trợ nếu đó là nhân sự cấp cao. Còn tôi thì lại chỉ là một “nhân viên bình thường”, nên hiển nhiên nếu mua ô tô và lái ô tô đi làm, tôi phải tự lo chi phí gửi xe.

Theo thông tin tôi tìm hiểu qua bảo vệ tòa nhà, phí gửi ô tô với đối tượng nhân viên văn phòng sẽ dao động trong khoảng 900.000 - 1.450.000 đồng/tháng tùy vị trí. Còn nếu gửi theo ngày, trung bình 10.000 - 20.000 đồng/tiếng tùy vị trí.

Đương nhiên, chi phí sẽ không dừng lại ở đó mà còn cộng thêm cả tiền gửi xe ban đêm khi trở về nhà. Cách nhà tôi khoảng 200 mét là Bãi đỗ xe Công viên Mễ Trì Hạ. Mức giá gửi ô tô ở đây dao động trong khoảng 1,2 - 2 triệu đồng/tháng tùy vị trí trong hầm (có mái che) hoặc ngoài trời (không có mái che).

Như vậy chỉ riêng chi phí gửi xe, tôi đã tốn 2,1 triệu đồng/tháng - tương đương 70k/ngày cho việc gửi ô tô khi đi làm và khi về nhà. Đấy là còn tính mức giá rẻ nhất khi gửi ô tô ngoài trời, để xe “dầm mưa dãi nắng” kể cũng… xót.

Mà “nuôi” xe đâu chỉ có tiền gửi xe, còn tiền sạc pin - nếu mua ô tô điện và tiền đổ xăng/đổ dầu nếu mua ô tô “truyền thống”. Chưa kể chi phí bảo dưỡng, bảo hiểm và tiền phạt nguội khi chưa “vững tay lái”.

Nghĩ đến đó thôi, tôi hiểu vì sao bạn bè lại khuyên mình nên “thử book taxi công nghệ” đi làm 1 tuần.

3,825 triệu đồng tiền đặt taxi đi làm hàng: Không tốn xăng tốn dầu, không tốn phí gửi xe và đương nhiên không lo tiền bảo hiểm, bảo dưỡng hay phí phạt. Trong khi đó nếu mua ô tô và tự lái, riêng tiền gửi xe đã tốn 2,1 triệu đồng/tháng. Hiển nhiên với cá nhân tôi, quyết định mua ô tô là không nên , ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Số tiền hiện có để mua ô tô, tôi nghĩ nên dùng vào việc khác sẽ có lợi và “nhẹ gánh” hơn cho mình.