Đặt đồ ăn hết 4,3 triệu/tháng đã thấy nhiều, tự nấu cho tiết kiệm mà tốn gần gấp đôi

Muốn tiết kiệm thì tự mua đồ về nấu là điều mà không ít người vẫn mặc định là đúng. Tuy nhiên trên thực tế, không phải lúc nào ăn hàng, đặt đồ ăn trên app cũng tốn tiền hơn tự bày biện.

Clownyx - Một người dùng Weibo đã chia sẻ rằng chi phí tự nấu ăn khi sống một mình thực sự rất cao. Người này cho biết bản thân phải tính toán kỹ lượng rau củ mua về, kiểm soát khẩu phần mỗi lần nấu và chuẩn bị đủ loại gia vị, nguyên liệu đi kèm. Sau khi nấu xong, việc rửa bát, vệ sinh nồi chảo cũng trở thành một công việc mất thời gian.

Điều khiến Clownyx ngán ngẩm nhất là dù hào hứng vào bếp, người này vẫn khó duy trì thói quen nấu nướng thường xuyên. Có những lần sau khi hoàn thành một bữa ăn, phải cả tháng sau mới có đủ hứng thú để tiếp tục nấu lần tiếp theo. Cuối cùng, đặt đồ ăn bên ngoài vẫn là lựa chọn được Clownyx ưu tiên vì sự tiện lợi.

“Nếu tự nấu ăn, tôi sẽ phải dành thêm ít nhất 90 phút hàng ngày cho việc đi siêu thị, sơ chế thực phẩm, nấu nướng và dọn dẹp. Tôi đã từng thử đi chợ 1 lần cho cả tuần vì nghĩ như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn, nhưng thực tế thì không. Đôi khi tôi sẽ quên rã đông thực phẩm trước khi đi làm vào buổi sáng, tối về mới nhớ ra và cũng phải mất ít nhất 20 phút để chờ thịt rã đông. Tôi thấy việc nấu nướng khi sống 1 mình quả thực phiền toái nhiều hơn là tiết kiệm” - Clownyx viết trên Weibo.

Ảnh minh họa

Thực tế, với người sống một mình, chi phí tự nấu ăn không chỉ nằm ở số tiền mua nguyên liệu cho một bữa. Một bó rau, một khay thịt hay một chai gia vị thường được bán theo lượng lớn hơn nhu cầu thực tế của một người. Nếu không lên kế hoạch sử dụng, phần thực phẩm còn lại có thể bị hỏng hoặc phải bỏ đi. Khi đó, khoản tiền tưởng như tiết kiệm được lại trở thành chi phí lãng phí.

Bên cạnh đó, người nấu ăn thường phải mua nhiều loại nguyên liệu để có một bữa ăn đầy đủ. Chỉ riêng việc chuẩn bị dầu ăn, muối, nước tương, gia vị và những nguyên liệu phụ cũng có thể khiến hóa đơn mua sắm ban đầu tăng lên. Trong khi đó, đặt đồ ăn ngoài cho phép khách hàng trả tiền theo từng phần ăn, không cần tự mua nguyên liệu hay lo xử lý thực phẩm thừa.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là thời gian. Từ đi chợ, lựa chọn thực phẩm, sơ chế, nấu nướng đến rửa bát và dọn bếp, toàn bộ quá trình có thể kéo dài đáng kể. Với người đi làm, việc dành thêm thời gian trong bếp đôi khi trở thành gánh nặng. Đặt đồ ăn ngoài có thể đắt hơn về giá niêm yết, nhưng đổi lại là sự tiện lợi và thời gian nghỉ ngơi.

Taobao Bao Naofantian đã nhận ra sự thật này sau khi tính toán chi tiêu thực tế trong 3 tháng tự chuẩn bị đồ ăn.

Người này cho biết trước đây thường xuyên đặt đồ ăn bên ngoài, với một phần cơm bình dân có giá khoảng 20 NDT (khoảng 72.000 đồng). Nếu cộng thêm trà sữa và đồ ăn nhẹ vào buổi chiều, tổng tiền ăn mỗi tháng ít nhất cũng 1.200 NDT (khoảng 4,32 triệu đồng).

Sau khi quyết định tự nấu ăn và mang cơm đi làm, Taobao Bao Naofantian đã kiểm tra lại các khoản chi cho việc mua thực phẩm trong 3 tháng và phát hiện ra con số lên tới 2.160 NDT/tháng (khoảng 7,78 triệu đồng). Rõ ràng với Taobao Bao Naofantian, việc tự nấu ăn không hề tiết kiệm hơn ăn ngoài.

Ảnh minh họa

“Ban đầu tôi cố gắng tự nấu vì muốn kiểm soát chế độ ăn và dinh dưỡng hàng ngày. Các loại thực phẩm tôi mua cũng không phải hàng nhập ngoại, chủ yếu là ức gà và thịt heo, rau củ và trái cây theo mùa nhưng chi phí vẫn đắt hơn đáng kể việc đặt đồ ăn” - Taobao Bao Naofantian nói.

Câu chuyện của Taobao Bao Naofantian và Clownyx phần nào cho thấy tự nấu ăn không mặc nhiên là lựa chọn rẻ hơn đặt đồ ăn ngoài. Với người sống một mình, kết quả phụ thuộc vào tần suất nấu nướng, cách mua và bảo quản nguyên liệu, khẩu phần ăn cũng như mức độ sẵn sàng dành thời gian cho việc bếp núc.

Nếu thường xuyên mua nhiều thực phẩm nhưng chỉ nấu vài lần, khoản chi có thể tăng lên đáng kể. Ngược lại, nếu biết lên thực đơn, mua lượng vừa đủ và tận dụng nguyên liệu cho nhiều bữa, tự nấu ăn vẫn có thể giúp giảm chi phí. Điều quan trọng là so sánh tổng tiền thực sự bỏ ra, thay vì mặc định rằng cứ vào bếp là sẽ tiết kiệm.

(Nguồn: Weibo)