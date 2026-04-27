Đặt 1 đơn trên cả 3 app GrabFood, BeFood và ShopeeFood: Món giống hệt nhau, giá sau cùng sẽ như thế nào?

Người mà không bao giờ vào bếp: Hoặc là có người nấu cho ăn, hoặc là “sống nhờ” app giao đồ ăn.

Kiểu thứ nhất, chúng ta tạm bỏ qua vì họ sướng hơn người rồi, chẳng còn gì để nói.

Còn kiểu thứ 2 - người ngày nào cũng phải “mò” vào app đặt vài ba đơn từ bữa chính đến bữa phụ, hãy thử làm 1 phép so sánh thế này: 1 đơn đồ ăn từ cùng 1 quán, đặt giao về cùng 1 địa chỉ, món giống hệt nhau nhưng đặt trên 3 app khác nhau là GrabFood, BeFood, ShopeeFood - thì sau cùng có sự chênh lệch hay không?

Phương án tôi chọn là 1 quán gỏi cuốn ở Mỹ Đình (Hà Nội) và đặt giao về cùng 1 địa chỉ ở khu vực Mễ Trì Hạ (Hà Nội) vào lúc 20h tối thứ 6 (24/4) . Thử đặt 3 yếu tố: Giá bán, phí giao hàng, mã giảm giá lên bàn cân, xem kết quả thế nào nhé.

1. Giá từng món: GrabFood rẻ nhất, BeFood và ShopeeFood ngang nhau

1 suất 3 chiếc gỏi cuốn xá xíu của cùng 1 quán, nhưng giá hiển thị trên GrabFood là 65.500 đồng, còn giá hiển thị trên BeFood và ShopeeFood lại là 73.500 đồng. Mức chênh lệch là 8.000 đồng.

2. Phí ship: ShopeeFood và GrabFood đa dạng lựa chọn

Mặc dù chọn cùng 1 quán, đặt giao về cùng 1 địa chỉ ở cùng 1 khung giờ, nhưng mức phí giao hàng trên 3 ứng dụng lại không hề giống nhau.

BeFood thu phí giao hàng cố định 21.000 đồng cho đơn hàng này của tôi, không có lựa chọn giao hàng tiêu chuẩn/giao hàng tiết kiệm.

Trong khi đó, ShopeeFood có 2 lựa chọn giao hàng kèm 2 mức phí khác nhau.

Với lựa chọn "Giao hàng tiêu chuẩn" (Standard): Phí giao hàng là 16.000 đồng kèm thêm 3.000 đồng phí ứng dụng (applicable fee).

Với lựa chọn "Giao hàng tiết kiệm" (Saver): Phí giao hàng là 13.000 đồng kèm thêm 3.000 đồng phí ứng dụng (applicable fee).

Còn với đơn hàng trên GrabFood, tôi có 3 lựa chọn giao hàng kèm 3 mức phí giao hàng tương ứng khác nhau, như dưới đây.

3. Mức giá cuối cùng sau khi áp mã giảm giá ra sao?

Chọn món xong rồi, phí giao hàng cũng kiểm tra xong, bước tiếp theo là áp mã giảm giá chứ người bình thường không ai lại bấm thanh toán luôn.

Đơn hàng trên GrabFood, tôi chọn phí giao hàng tiết kiệm nên chỉ tốn 10.000 đồng tiền phí giao hàng. Sau khi áp thêm 2 mã giảm giá tổng cộng 19.000 đồng, số tiền cuối cùng tôi phải thanh toán cho đơn hàng này là 59.500 đồng.

Còn với đơn hàng trên BeFood, tôi có có thể áp 3 mã giảm giá, tổng số tiền được giảm là 25.000 đồng. Giá cuối cùng của đơn hàng dừng lại ở con số 69.500 đồng.

Cuối cùng là ShopeeFood. Với lựa chọn giao hàng tiết kiệm - tương đương 16.000 đồng phí giao hàng, và áp được 1 mã giảm giá 14.700 đồng, số tiền cuối cùng hiển thị cho đơn hàng của tôi là 74.800 đồng.

Tổng kết

Với cùng 1 đơn hàng, cùng 1 món, cùng 1 địa chỉ nhận hàng tại cùng 1 thời điểm:

- GrabFood là lựa chọn "êm ví" nhất trong trường hợp của tôi, với hình thức giao tiết kiệm, mức giá sau cùng là 59.500 đồng.

- BeFood cố định phí giao hàng (không có lựa giao tiêu chuẩn/giao tiết kiệm), mức giá sau cùng là 69.500 đồng.

- ShopeeFood với hình thức giao tiết kiệm, mức giá sau cùng là 74.800 đồng.

Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng: Phép so sánh này không phản ánh toàn bộ mức giá trên từng app, trong mọi thời điểm. Vì mỗi ngày, mỗi ứng dụng và mỗi quán có thể có các chường trình ưu đãi khác nhau. Chưa kể thời gian đặt hàng tùy khung giờ cũng ảnh hưởng tới phí giao hàng.

Hôm nay GrabFood rẻ, biết đâu ngày mai ShopeeFood hoặc BeFood lại rẻ hơn.

Kết luận cuối cùng chỉ là: Nếu chịu khó dành thời gian "check giá" cho mỗi lần đặt đơn trên ứng dụng giao đồ ăn, số tiền chúng ta tiết kiệm được sẽ không hề ít. Ví dụ sau khi "check giá" trên 3 app, trung bình mỗi đơn đồ ăn đặt về tiết kiệm được 15.000 đồng, nếu 1 tháng đặt 30 đơn, số tiền tiết kiệm được cũng lên tới 450.000 đồng.

Thế nên dành ra thêm khoảng 3 phút để "so sánh" cũng đáng mà, đúng không?