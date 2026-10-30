Đào Tử A1J bắt tay Mason Nguyễn, đưa văn hóa người Hoa Chợ Lớn vào MV Nerdy

Tối 29/10, nữ producer, rapper mang hai dòng máu Việt - Đài Đào Tử A1J chính thức phát hành single "Nerdy (Làm khó nhau hoài)" kết hợp cùng Mason Nguyễn. Ca khúc do Đào Tử sáng tác và sản xuất chính, producer Diiton đảm nhận mix và master. Đây là màn hợp tác của hai cái tên cùng bước ra từ Em Xinh "Say Hi", đồng thời là bản tuyên ngôn về cá tính riêng của những người trẻ hướng nội.

Đào Tử A1J cùng dàn diễn viên trong MV "Nerdy" trước Hội quán Nghĩa An. Ảnh: NVCC

"Sao cứ phải làm khó nhau hoài?"

"Nerdy" kể chuyện những người trẻ thích vùi đầu vào sách vở, có "giao diện" an toàn, hay bị gọi là "mọt sách", nhưng bên trong vẫn giấu một cá tính bụi bặm và khao khát bứt phá. Bản thân Đào Tử cũng vậy. Trái với hình dung về một rapper ngỗ nghịch, cô thích cuộc sống yên bình, sáng tác trong những căn studio sáng sủa như văn phòng bàn giấy, và chỉ thực sự bung năng lượng khi đứng trên sân khấu.

Đào Tử và Mason Nguyễn gặp nhau ở đêm chung kết Em Xinh "Say Hi", nhưng phải một năm sau, khi cô trở về Việt Nam với nhiều vốn sống hơn, dự án mới được khởi động. Từ bản demo đầu tiên, hai nghệ sĩ cùng khắc họa chân dung những "Asian kids" lớn lên trong kỳ vọng của gia đình nhưng mang trong mình thế giới quan bùng nổ và tinh thần street-style tự do.

Để dành tặng khán giả Việt, Đào Tử viết lại điệp khúc bằng tiếng Việt với tone giọng cao và sôi động hơn. "Phần lớn fan của tôi là người hướng nội, ít nói nhưng luôn dõi theo tôi bằng ánh mắt đầy niềm tin. Ổn định hay thích sự an toàn không có nghĩa là nhàm chán. Sự thú vị không thể hiện ra bên ngoài không đồng nghĩa với việc nó không tồn tại", cô chia sẻ.

Áo rộng, quần baggy là phong cách quen thuộc của Đào Tử A1J. Ảnh: NVCC

Tinh thần ấy thể hiện cả qua phong cách thời trang. Dù từng gây chú ý với những thiết kế nữ tính, táo bạo, thứ đúng chất Đào Tử nhất vẫn là áo rộng, quần baggy đậm chất đường phố. Trong MV, cô bước ra khỏi chuẩn mực nữ tính gò bó, còn Mason Nguyễn để lộ khía cạnh sâu lắng, ham tìm tòi phía sau vẻ ngoài gai góc.

MV quay tại hội quán người Hoa ở Chợ Lớn

MV "Nerdy" được thực hiện tại Hội quán Nghĩa An, một trong những không gian văn hóa biểu tượng của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM. Ở Chợ Lớn, các hội quán không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn đóng vai trò bảo trợ xã hội, trích quỹ xây dựng y tế và giáo dục. Ngay trong khuôn viên Hội quán Nghĩa An là Trường Tiểu học Chính Nghĩa, hiện vẫn đang hoạt động.

MV được thực hiện tại Hội quán Nghĩa An, một không gian văn hóa tiêu biểu của người Hoa ở Chợ Lớn. Ảnh: NVCC

Đặt những "đứa con châu Á" trong trang phục học sinh giữa bối cảnh di sản, Đào Tử muốn nói rằng tinh thần "nerdy", tức sự hiếu học và trân trọng tri thức của người Á Đông, không hề lỗi thời mà đang chuyển mình cùng thế hệ mới theo hướng chủ động và tích cực hơn. Cô cho biết rất xúc động khi được chấp thuận quay MV tại đây, vì cảm nhận được sự kết nối với cộng đồng ngay tại quê hương. Thay vì chối bỏ con đường mình đã đi qua, cô chọn biến nó thành câu chuyện của riêng mình.

Đào Tử A1J bén duyên với rap từ câu lạc bộ hip-hop khi học đại học ở Đài Loan (Trung Quốc). Sau Em Xinh "Say Hi", cô duy trì nhịp sống giữa TP.HCM và Đài Bắc, nối tiếp tinh thần EP "SGN-TPE" đặt theo mã hai sân bay. Trong năm qua, cô tham gia 13 sản phẩm featuring, góp mặt ở sân khấu "Rock Thiệp Hồng" cùng Tóc Tiên, MAIQUINN, Yeolan, Muộii và làm giám đốc âm nhạc cho giải Liên Quân Mobile quốc tế APL 2026.

"Nerdy" mở ra chương mới trong sự nghiệp của Đào Tử A1J, hướng tới một album phòng thu dành riêng cho khán giả Việt Nam với nhiều khách mời đặc biệt.