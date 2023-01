Dạo một vòng nếm chuẩn "vị Sydney"

"Du hành thời gian" tại phố cổ The Rocks



Là nơi định cư của những người Anh đầu tiên đến với nước Úc vào thế kỉ thứ 18, khu phố cổ The Rocks được ví như "bảo tàng ngoài trời của thành phố Sydney". Ở đây, các nhà hàng, quán pub xây dựng từ thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 vẫn còn tồn tại, nằm đan xen tương phản với các công trình kiến trúc hiện đại, mang đậm hơi thở thành thị của thành phố lớn nhất nước Úc.

Đi dạo dọc các con phố ở The Rocks, du khách có thể ghé thăm quán pub lâu đời nhất Sydney - The Fortune of War để nhâm nhi vài ly rượu và hình dung về Sydney cách đây 3 thế kỉ. Nếu cần thêm chút thử thách như một dư vị độc lạ cho chuyến đi, du khách có thể ghé qua Hero of Waterloo – quán rượu có tuổi đời hơn 170 năm gắn liền với nhiều hiện tượng tâm linh kì bí.

Đi thêm vài bước chân, trước mặt bạn sẽ là một thế giới hiện đại. Bạn có thể thoải mái ghé qua ăn uống tại nhà hàng Opera Bar trong nhà hát Opera Sydney hay đặt bàn tại nhà hàng 6 HEAD 1788, Quay… để vừa thưởng thức bữa trưa, vừa thu trọn vào tầm mắt công trình nhà hát vỏ sò kinh điển của nước Úc - Opera Sydney.

Ảnh: New South Wales

Đặc biệt, nếu bạn là một tín đồ "hảo ngọt" thì không thể bỏ qua những lát bánh dưa hấu dâu tây trứ danh bày bán tại cửa hàng Black Star Pastry, cách The Rocks chỉ vài bước tản bộ. Một lát bánh dưa hấu dâu tây ở đây có giá khoảng 5,5 đô la Úc (khoảng hơn 79.000 đồng), bao gồm hai lớp bánh dacquoise hạnh nhân, kem thơm hoa hồng, dưa hấu, dâu tây, quả hồ trăn và cánh hoa hồng khô tạo nên hương vị khiến bao du khách say lòng.



Ảnh: New South Wales

Tận hưởng hương vị biển xanh ở chợ cá Sydney



Chợ cá Sydney, nằm trên bờ biển Blackwattle Bay ở Pyrmont, cách trung tâm Sydney 2 km về phía Tây, là nơi buôn bán hải sản lớn nhất Nam Bán Cầu và lớn thứ 3 trên thế giới. Du khách thường di chuyển bằng phà để ghé thăm chợ cá này.

Mỗi sáng sớm, các tàu cá chở hải sản tươi được đánh bắt trong đêm đến đây để bán cho các nhà thu mua lớn, phần còn lại chở thẳng đến các nhà hàng chế biến đồ ăn tại chỗ. Bởi vậy, những món ăn được chế biến tại các quầy, nhà hàng hải sản nơi đây luôn được đánh giá cho chất lượng hảo hạng, tươi ngon không kém gì các nhà hàng 5 sao.

Ảnh: New South Wales

Bên cạnh những loại hải sản cao cấp như tôm hùm, cua hoàng đế… du khách có thể nếm thử món ăn được rất nhiều blogger du lịch nổi tiếng thế giới truyền tai khi đến với chợ cá Sydney là sushi tacos. Vỏ bánh làm từ rong biển giòn rụm, cùng với lớp nhân là các loại sashimi tươi ngon được cắt vuông vắn, cơm trắng, quả bơ, trứng cá, kết hợp với 1 loại sốt ngon tuyệt đỉnh sẽ khiến du khách "ăn một lần nhớ mãi".



Check in "cháy máy" ở bãi biển Bondi và thung lũng Hunter

Trên hành trình "check-in hết Sydney", bạn không thể bỏ qua điểm đến Bondi. Hãy ghé qua quán café Speedos với tầm nhìn ra bãi biển dài 1km. Cách bờ cát của bãi biển Bondi chưa đến 50 mét, Speedos từng được bình chọn là quán cà phê "Instagrammable" (đúng chuẩn để chụp ảnh update Instagram) nhất thế giới. Nhà hàng này gây ấn tượng mạnh với thực khách nhờ vị trí gần biển cùng không gian ngọt ngào, xinh xắn và những món ăn được bài trí rất bắt mắt, rực rỡ.

Ảnh: New South Wales

Điểm đến đáng nhớ tiếp theo là thung lũng Hunter - nơi sản xuất rượu vang nổi tiếng và lâu đời nhất nước Úc. Chỉ cách Sydney 2 giờ lái xe, du khách có thể đi tham quan thung lũng Hunter rồi quay lại trung tâm thành phố trong ngày. Với truyền thống trồng nho ủ rượu từ những năm 1820, các hầm rượu tại đây thường tổ chức các lớp dạy ủ rượu và cho phép du khách nếm thử rượu tại 1 trong 150 hầm rượu. Du khách có thể dùng bữa tại các nhà hàng chất lượng hàng đầu, với các loại rượu vang ngon nhất thế giới như Wollombi, Maitland, Broke, Pokolbin và Lovedale…



Bay thẳng Sydney trong tầm tay

Sydney như một nước Úc thu nhỏ khi hội tụ trọn vẹn khung cảnh và nền văn hóa đặc trưng của xứ sở Kangaroo. Từ Việt Nam, du khách chỉ cần trải qua hành trình bay thẳng hơn 8 tiếng bằng Boeing 787-9 Dreamliner cùng Bamboo Airways là có thể đặt chân đến với thành phố lớn nhất nước Úc này.

Ảnh: Bamboo Airways

Bamboo Airways là hãng hàng không nhận được đánh giá tích cực của đông đảo hành khách trong nước và quốc tế về dịch vụ hàng không chất lượng cao, tỉ lệ bay đúng giờ dẫn đầu ngành hàng không nội địa trong nhiều năm liên tiếp ( theo số liệu được Cục Hàng không Việt Nam công bố). Với tần suất khai thác 2 chuyến khứ hồi/tuần, khởi hành từ TP HCM đi Sydney vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, Bamboo Airways là lựa chọn di chuyển thích hợp để du khách đến với Sydney ngay hôm nay.