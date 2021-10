Đạo diễn trẻ Phương Võ kể chuyện làm phim trên đất Mỹ

Võ Thanh Phương sinh ngày 19/9/1991 tại TP.HCM. Năm 2013, Phương Võ tới lần đầu đặt chân đến nước Mỹ và cũng là lần đầu tiên trải nghiệm rất nhiều điều mà trước đây cô chỉ từng thấy trong phim ảnh.

Bản thân Phương Võ từng là nạn nhân của việc phân biệt chung tộc nên cô càng thấu hiểu hơn đề tài phim ảnh mà mình theo đuổi. Bộ phim tài liệu ngắn về vấn đề kỳ thị chủng tộc với người châu Á tại Mỹ mang tên "Centuries and Still" (dịch ra tiếng Việt là "Hàng thế kỷ vẫn thế") đã được Phương Võ cho "ra đời" trong bối cảnh đó.

Ngay sau khi ra mắt, bộ phim ngay lập tức gây tiếng vang và nhận được sự chú ý đối với công chúng và giới làm phim.

Là một dự án phi lợi nhuận, Phương Võ cùng cộng sự của mình là Sally và bạn bè đã tham gia hoàn toàn tự nguyện. Làm phim về đề tài phân biệt chủng tộc, một đề tài không quá mới trong nghệ thuật phim ảnh nhưng với hướng tiếp cận mới lạ, Phương Võ đã mang đến cho bộ phim hơi thở thời đại đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 tác động tới toàn cầu.

Hiện tại mình vẫn sản xuất và thực hiện độc lập trong mảng hình ảnh và phim. Mình muốn lấy nhiều kinh nghiệm và học hỏi thêm trong việc làm phim, mong muốn có thể đứng ở vị trí đạo diễn phim một ngày nào đó", Phương Võ chia sẻ về định hướng công việc.

Cũng trong chia sẻ, Phương Võ cho biết cô muốn trở về Việt Nam để khai thác tìm hiểu các đề tài về "nghệ thuật cổ truyền, nghệ nhân, bảo tồn văn hóa phi vật thể...".

Võ Thanh Phương sinh năm 1991 tại TP.HCM, sinh sống tại New York từ năm 2013. Cô học đại học tại Fashion Institute of Technology và vừa hoàn thành cao học về Digital Photography năm 2020 tại School of Visual Arts. Hiện tại Phương Võ là nhiếp ảnh gia tự do, nhà sản xuất phim, tham gia nhiều chiến dịch quảng cáo cho các thương hiệu lớn như Canon, JBL...

Bên cạnh công việc chính trong mảng hình ảnh và quảng cáo, Phương Võ còn sử dụng nhiếp ảnh và mỹ thuật đương đại để phản ánh nhiều vấn đề xã hội khác nhau.

Phương Võ từng chơi bass guitar trong ban nhạc rock Lazee Dolls (tiền thân của band White Noise sau này, khi đó là ban nhạc rock nữ duy nhất ở Việt Nam) và MultiPlex.