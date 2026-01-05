Đạo diễn Nguyễn Khải Anh "bắt tay" Mai Thu Huyền, công bố dự án giáo dục điện ảnh

Mới đây, Mai Thu Huyền chính thức ra mắt MTH Academy – Học viện Đào tạo Điện ảnh & Công nghệ M.T.H, đánh dấu bước đi mới trong hành trình hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật của nữ đạo diễn – nhà sản xuất. Sự kiện khai trương có sự tham dự của hơn 200 nghệ sĩ, đạo diễn, chuyên gia điện ảnh – công nghệ, đại diện các trường đào tạo và cơ quan báo chí.

Sự xuất hiện của đạo diễn Nguyễn Khải Anh bên cạnh diễn viên – nhà sản xuất Mai Thu Huyền trong một dự án đào tạo điện ảnh gần đây thu hút sự chú ý của giới làm nghề. Không chỉ bởi đây là lần hiếm hoi hai tên tuổi thuộc hai thế hệ cùng bắt tay, mà còn bởi thời điểm hợp tác diễn ra trong bối cảnh thị trường phim ảnh đang có nhiều biến chuyển.

Trao đổi bên lề sự kiện, đạo diễn Khải Anh cho biết quyết định này xuất phát từ những quan sát thực tế về ngành. Theo anh, phim truyền hình phát sóng trên truyền hình truyền thống đang đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nền tảng số, trong khi nhu cầu sản xuất nội dung ngắn, phim quảng cáo và sản phẩm chiếu trên OTT ngày càng tăng. Sự thay đổi đó kéo theo yêu cầu mới về nguồn nhân lực – không chỉ biết diễn xuất hay làm phim, mà còn cần hiểu công nghệ và quy trình sản xuất hiện đại.

Từng có dịp hợp tác trong Những ngọn nến trong đêm phần 2, Khải Anh và Mai Thu Huyền duy trì mối liên hệ nghề nghiệp trong nhiều năm. Khi gặp lại, những trao đổi ban đầu xoay quanh câu chuyện thị trường, đào tạo và khoảng trống nhân lực đã dần dẫn đến quyết định cùng triển khai một mô hình kết hợp đào tạo và thực hành.

Theo đạo diễn Khải Anh, lý do anh chọn đồng hành cùng Mai Thu Huyền nằm ở kinh nghiệm sản xuất và cách làm việc mang tính hệ thống của nữ diễn viên. “Chúng tôi không bắt đầu bằng những tuyên bố lớn, mà từ câu hỏi rất thực tế: thị trường đang cần gì và người làm nghề cần chuẩn bị ra sao để không bị tụt lại,” anh chia sẻ.

Phát biểu tại sự kiện, Mai Thu Huyền cho biết MTH Academy không chỉ là một học viện đào tạo, mà là mô hình kết hợp giữa điện ảnh – công nghệ – AI, hướng tới thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim và nhà sáng tạo nội dung trong kỷ nguyên số.

Theo nữ đạo diễn, trí tuệ nhân tạo không thay thế con người trong nghệ thuật, nhưng người làm nghệ thuật cần hiểu và làm chủ công nghệ để mở rộng biên độ sáng tạo và cơ hội hội nhập quốc tế.

Cái bắt tay giữa đạo diễn Khải Anh và Mai Thu Huyền vì thế được nhìn nhận như một lựa chọn mang tính nghề nghiệp nhiều hơn là sự kết hợp mang màu sắc hình ảnh. Trong bối cảnh ngành phim ảnh đang dịch chuyển nhanh sang môi trường số, sự hợp tác này cho thấy một xu hướng mới: Những người làm nghề chủ động tìm đường đi khác, thay vì chờ thị trường tự điều chỉnh.

Một trong những điểm nhấn tại lễ khai trương là sự ra mắt Hội đồng Cố vấn Việt Nam và Quốc tế, với sự tham gia của nhiều gương mặt uy tín trong lĩnh vực điện ảnh – đào tạo. Phía Việt Nam có Đỗ Lệnh Hùng Tú, NSND Nguyễn Khải Hưng, NSND Lê Khanh, cùng các đạo diễn đang hoạt động mạnh trong ngành.

Hội đồng Cố vấn Quốc tế quy tụ các chuyên gia đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Iran và Ấn Độ, tham gia định hướng chương trình đào tạo và kết nối học thuật quốc tế.