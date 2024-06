Đạo diễn Lê Thanh Sơn và dàn diễn viên Móng Vuốt hợp sức thể hiện OST Lời Nói Đầu

Móng Vuốt là dự án điện ảnh đầu tiên có màn góp giọng của chính Lê Thanh Sơn, chứng minh những tâm huyết mà “đạo diễn trăm tỷ” cho dự án sinh tồn lần này. Lời Nói Đầu được xem như một ca khúc kỷ niệm đặc biệt, đánh dấu sự nỗ lực và công sức mà Lê Thanh Sơn đã dành cho tác phẩm.

Câu hát "It's not today to die, I haven't said goodbye" trong Lời Nói Đầu thể hiện rõ ý chí quyết tâm chiến đấu đến cùng với quái thú. Lời bài hát khắc họa sự giằng co mãnh liệt giữa ranh giới sự sống và cái chết, khi dàn nhân vật chính không từ bỏ và vẫn kiên trì trong cuộc chiến sinh tử. Thông điệp mạnh mẽ này không chỉ thể hiện lòng dũng cảm và quyết tâm cao độ mà còn truyền tải tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh, làm nổi bật thêm sự kịch tính và cuốn hút của bộ phim.

Ít ai biết rằng trước khi theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ 7, đạo diễn Lê Thanh Sơn khởi điểm là một rocker với phong cách mạnh mẽ và cá tính. Anh còn từng tốt nghiệp thủ khoa khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM.

Vốn yêu thích Rock và muốn tự dàn dựng một vở nhạc kịch Rock cho riêng mình, Lê Thanh Sơn quyết định học ngành đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh. Đây là bước ngoặt lớn giúp anh khám phá niềm đam mê thực sự với điện ảnh.

Lời Nói Đầu được sáng tác bởi Quốc Dũng và Bill Võ, sản xuất bởi Drummerboy Cường Nhóc, Lê Nguyên Khôi, Quốc Dũng và Bill Võ. Phần bè do Jean Paul Blada, cháu trai của ca sĩ Siu Black đảm nhận.

Đây không chỉ là một bản nhạc rock đầy mạnh mẽ mà còn được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, lời bài hát và một MV chỉnh chu, cho thấy sự nghiêm túc và công phu của đạo diễn Lê Thanh Sơn và ekip Móng Vuốt.

Móng Vuốt là dự án điện ảnh mà đạo diễn Lê Thanh Sơn đã dành 7 năm để phát triển và hoàn thiện kịch bản, gây chú ý với nội dung sinh tồn độc lạ, gần như chưa được bất kỳ nhà làm phim Việt Nam nào khai thác. Bộ phim xoay quanh hành trình đi dã ngoại của một nhóm bạn trẻ gồm 6 người. Chuyến đi tưởng chừng như “chữa lành” lại trở nên “cảm lạnh” khi cả bọn vô tình lọt vào hang ổ của một con gấu to lớn tên Mật.

Với bản tính hoang dã và muốn bảo vệ lãnh thổ của mình, gấu Mật đã săn lùng, đẩy nhóm bạn trẻ vào nhiều tình huống hiểm nguy, đứng trên bờ vực sinh tử. Ngoài chiếc đấu với ác thú, nhóm bạn trẻ còn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy khác không ngờ đến. Liệu cho đến cuối cùng quái thú tự nhiên hay con người sẽ chiến thắng? Nhóm bạn sẽ toàn mạng rời đi hay sẽ có ai đó hy sinh?

Phim Móng Vuốt của đạo diễn Lê Thanh Sơn với sự góp mặt của dàn diễn viên Tuấn Trần, Thảo Tâm, Quốc Khánh, Gi A Nguyễn, Naomi, Ceri Thu Hà… được khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 7/6/2024.