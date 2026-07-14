16h chiều nay (14/7), TAND TPHCM Khu vực 4 tiếp tục xét xử hai bị cáo Nguyễn Lê Minh (đạo diễn Lê Minh) và Trần Quốc Thắng cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Lê Minh từng là đạo diễn hàng loạt phim đình đám như "Dốc sương mù", "Vực thẳm vô hình", "Bí mật chôn vùi"…

Mở đầu phiên xử, thư ký phiên tòa cho biết, hai bị cáo Nguyễn Lê Minh và Trần Quốc Thắng được 3 luật sư cùng thuộc Đoàn luật sư TPHCM bào chữa và đều có mặt tại phiên tòa, gồm: Luật sư Nguyễn Tấn Thi, luật sư Châu Văn Tiết và luật sư Trần Đình Hiếu. Riêng bị hại tiếp tục vắng mặt.

Theo thẩm phán Mai Kiều Hạnh (chủ tọa), phiên xét xử chiều 14/7 sẽ nối tiếp phiên tòa ngày 30/6.

“Tại phiên tòa ngày 30/6, HĐXX tạm dừng vì muốn triệu tập bị hại tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, do bị hại nhiều lần vắng mặt dù được triệu tập nên hôm nay HĐXX vẫn tiến hành cho phiên tòa tiếp tục” – Thẩm phán Mai Kiều Hạnh nói.

Trong phiên xét xử chiều 14/7, HĐXX tiến hành công bố lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra. Các lời khai có nội dung như kết luận điều tra và cáo trạng vụ án.

Tại phần thẩm vấn, trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Lê Minh thừa nhận hành vi tạt sơn và mắm tép vào nhà bị hại như cáo trạng truy tố.

Trả lời câu hỏi của luật sư, rằng sau khi tạt sơn và mắm tép, bị cáo lấy được bao nhiêu tiền, bị cáo Nguyễn Lê Minh thừa nhận không lấy được tiền và sau khi thực hiện xong hành vi trên thì bỏ chạy vì sợ.

Trong khi đó, trả lời HĐXX, bị cáo Thắng tuy thừa nhận hành vi nhưng không thừa nhận đã phạm tội.

Đến gần 19h tối cùng ngày, HĐXX cho phiên tòa tạm dừng, đến ngày 21/7 sẽ tiếp tục xét xử.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ông Nguyễn Lê Minh và bà Phạm Thị Quỳnh Châu (sinh năm 1971, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TPHCM) quen biết nhau từ năm 2016. Bà Châu nhiều lần vay tiền của Minh để kinh doanh với tổng số tiền khoảng 500 triệu đồng.

Do gặp khó khăn về kinh tế sau dịch COVID-19, ông Minh yêu cầu bà Châu thanh toán khoản nợ. Hai bên đối chiếu công nợ và xác định số tiền còn thiếu là khoảng 800 triệu đồng. Tháng 5/2022, các bên thống nhất: Bà Châu còn nợ 750 triệu đồng và lập giấy vay tiền đầu tư nhằm ghi nhận khoản nợ này.

Vì bà Châu không thanh toán nên ông Nguyễn Lê Minh khởi kiện ra tòa. Tháng 1/2024, TAND TP Bà Rịa (cũ) ban hành quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự, buộc bà Châu phải thanh toán cho ông Minh 730 triệu đồng.

Tuy nhiên, quá trình thi hành án không đạt kết quả do bà Châu không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo cam kết. Bức xúc vì nhiều lần đòi tiền không được, chiều 4/9/2024, ông Minh chuẩn bị một túi chứa sơn màu đỏ và một túi chứa mắm tép. Ông Minh nhờ ông Trần Quốc Thắng chở bằng xe máy đến nhà bà Châu tại số 48A Nguyễn Hiến Lê, quận Tân Bình (cũ).

Khoảng 17h45 cùng ngày, ông Minh và Thắng ném các túi chứa sơn và mắm tép vào bên trong căn nhà khiến khu vực cửa hàng kinh doanh của bà Châu bị vấy bẩn.

Cơ quan chức năng nhận định ông Minh và ông Thắng không trực tiếp đe dọa hay yêu cầu bà Châu giao tiền tại thời điểm xảy ra vụ việc. Bà Châu đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Minh, ông Thắng và không yêu cầu bồi thường dân sự.