Đạo diễn Hoàng Nhật Nam tạo nên màn kết "nổi da gà" với Phương Vy và 111 hoa hậu tại Miss World 2026

Tối 18/8, trong khuôn khổ Vietnam Beauty Fashion Fest XVI (VBFF XVI), một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng nhất đêm diễn là màn trình diễn của ca sĩ Phương Vy cùng 111 thí sinh Miss World. Tiết mục được đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng đã khép lại chương trình bằng hình ảnh các đại diện sắc đẹp từ nhiều quốc gia cùng xuất hiện trên sân khấu trong tiếng hát "We Are Vietnam", tạo nên cao trào giàu cảm xúc.

Sau đêm diễn, Phương Vy chia sẻ đoạn video ghi lại tiết mục trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Hôm qua mọi người có xem bài We Are Vietnam Vy hát trong Miss World không? Lên nhạc và các hoa hậu bước ra là nổi da gà luôn". Chia sẻ nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả từng có mặt tại chương trình.

Đáng chú ý, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng là địa điểm tổ chức chính thức các hoạt động của Cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Miss World lần thứ 73 tại Hải Phòng, Việt Nam. Việc lựa chọn sân khấu ngoài trời tại Dragon Beach giúp chương trình kết nối thời trang, âm nhạc với không gian biển Đồ Sơn, tạo nên bối cảnh đặc biệt cho sự kiện.

Theo kịch bản, Phương Vy đảm nhận tiết mục cuối cùng của chương trình với bản mashup We Are Vietnam - We Are the World. Đây là sự kết hợp giữa ca khúc We Are Vietnam của Tata Nguyễn và bản nhạc kinh điển We Are the World do Michael Jackson và Lionel Richie đồng sáng tác. Cùng xuất hiện trên sân khấu còn có 111 thí sinh Miss World, Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata, Lương Thùy Linh, Nam vương Thế giới Danny Mejía và Phạm Tuấn Ngọc.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, ý tưởng kết hợp hai ca khúc đến từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Tiết mục được xây dựng như hành trình chuyển từ niềm tự hào về Việt Nam đến thông điệp kết nối toàn cầu, khi 111 người đẹp từ nhiều quốc gia cùng hội tụ trên một sân khấu tại Việt Nam. Những mô hình hành tinh được đưa vào thiết kế sân khấu nhằm tượng trưng cho các châu lục và nền văn hóa khác nhau, trước khi tất cả hòa chung trong đội hình ở màn kết.

Để tạo nên cao trào, ê-kíp kết hợp đồng thời âm nhạc, hệ thống phun nước theo vòng tròn và màn pháo hoa kéo dài khoảng hai phút. Khi hai tiếng "Việt Nam" vang lên giữa đội hình 111 thí sinh, sân khấu như được đẩy lên đỉnh điểm cảm xúc. Theo Ban tổ chức, đây cũng là dụng ý nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua chính các đại diện Miss World.

Trước màn kết của Phương Vy, chương trình được dẫn dắt bằng hai tiết mục của Ari Quế Anh và diva Mỹ Linh. Ari Quế Anh mở màn với The Only You, trong khi Mỹ Linh mang đến khoảng lặng bằng ca khúc Gió và lá cây. Ba tiết mục được sắp xếp như ba lớp cảm xúc khác nhau, góp phần hoàn thiện mạch kể của đêm diễn trước khi khép lại bằng màn đồng diễn của toàn bộ thí sinh Miss World.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, thách thức lớn nhất của chương trình năm nay là làm việc với 111 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, khác biệt về ngôn ngữ, kỹ năng và phong cách trình diễn. Ban tổ chức phải chia các thí sinh thành nhiều nhóm để hướng dẫn vị trí xuất phát, hướng di chuyển và thời điểm xuất hiện, nhằm tạo nên đội hình đồng đều trên sân khấu.

Bên cạnh phần âm nhạc, 111 thí sinh còn trình diễn năm bộ sưu tập của các nhà thiết kế Việt Nam. Những câu chuyện về áo yếm, ký ức, mặt biển, ánh hoàng hôn và bầu trời sao được kể bằng thời trang trước khán giả quốc tế. Sau đêm diễn tại Dragon Ocean Đồ Sơn, hành trình của các thí sinh Miss World sẽ tiếp tục tại Việt Nam với kỳ vọng không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới.