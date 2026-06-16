Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ: "Tiểu Vy phải qua mấy vòng casting mới được nhận vai trong 'Ốc mượn hồn'"

Sau 6 năm vắng bóng điện ảnh kể từ "Truyền thuyết về Quán Tiên", Đinh Tuấn Vũ trở lại với "Ốc mượn hồn" - bộ phim tâm lý, kịch tính quy tụ dàn diễn viên Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan, Xuân An, Nguyễn Văn Chung. Đây không chỉ là sự trở lại đơn thuần mà còn là bước chuyển mình rõ nét trong sự nghiệp của vị đạo diễn từng ghi dấu ấn với "Chờ em đến ngày mai", "Taxi, em tên gì?", "Cuộc đời của Yến".

Quãng thời gian dài không có tác phẩm điện ảnh không có nghĩa Đinh Tuấn Vũ đứng ngoài cuộc. Anh vẫn đều đặn ra rạp, lắng nghe phản ứng của khán giả, tự đặt câu hỏi về cách làm phim của mình.

"Nếu như ngày trước tôi chọn kể những điều bản thân muốn kể thì bây giờ, khi làm phim cho khán giả đại chúng, tôi chọn kể câu chuyện mà mọi người muốn lắng nghe", anh chia sẻ.

Sự thay đổi trong tư duy đó được củng cố thêm khi "Ốc mượn hồn" ra rạp. Trong các buổi cinetour, Đinh Tuấn Vũ được nghe trực tiếp phản hồi của khán giả - những người đồng cảm sâu sắc với nhân vật, đặt ra những câu hỏi cho thấy họ xem rất kỹ từng chi tiết. "Tôi nhận ra rằng cách làm của mình đang đúng", anh nói.

Phim tâm lý kịch tính vẫn là vùng đất tương đối hiếm trong điện ảnh Việt. Đinh Tuấn Vũ thừa nhận điều đó, nhưng không xem đây là lý do để né tránh.

"Họ có nhiều bế tắc trong cuộc sống, chưa thể vượt qua. Biết đâu khi xem 'Ốc mượn hồn' sẽ tìm thấy sự đồng cảm. Tôi biết đây là thể loại mà ở Việt Nam rất ít người chọn, nhưng tôi muốn mang đến sự mới mẻ, đa dạng hơn. Khán giả Việt bây giờ đang rất mở. Đây có thể là sự mạo hiểm nhưng tôi thấy xứng đáng", anh nói thẳng.

Một trong những điều Đinh Tuấn Vũ dành nhiều tâm sức là khâu chọn diễn viên. Tiêu chí của anh không dừng ở ngoại hình hay tên tuổi, mà là sự phù hợp về tinh thần giữa diễn viên và nhân vật.

Tiểu Vy là trường hợp điển hình. Nữ diễn viên phải trải qua nhiều vòng casting trước khi được nhận vai. "Tôi thấy đây là nhân vật thể hiện được hai khía cạnh, một cô gái hồn nhiên, nhí nhảnh nhưng sau đó lại là một con người khác với giọng nói trầm hơn. Tiểu Vy đã thể hiện được cả hai. Sự xuất hiện của cô ấy khiến khán giả thật sự tin vào cảm xúc của nhân vật Quân do Quốc Trường thủ vai, nhờ vậy mà sự kết nối rất tự nhiên", anh lý giải.

Đinh Tuấn Vũ không phủ nhận việc doanh thu là thước đo quan trọng với bất kỳ đạo diễn nào. Song điều anh trân trọng hơn cả là phản hồi cho thấy khán giả nhận ra sự khác biệt của "Ốc mượn hồn" so với các tác phẩm trước, nhưng vẫn cảm nhận được "màu sắc Đinh Tuấn Vũ" trong đó.

"Sau chặng đường làm nghề mười mấy năm, tôi cảm nhận được rằng phong cách làm phim của mình rõ rệt hơn. Tôi thấy mình trưởng thành hơn sau dự án này từ những chia sẻ thực tế của khán giả", anh nói.

Với anh, những lời khen chê đều là bài học để điều chỉnh cho những dự án tiếp theo. Và ở thời điểm hiện tại, hành trình làm phim của Đinh Tuấn Vũ là hành trình định vị tên tuổi, tìm đến những khán giả đồng cảm và dần mở rộng ra những người xem mới hơn.