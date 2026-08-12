Danh tính thí sinh “mặt búng ra biểu cảm” trong show phép thuật của Dược Sĩ Tiến

Dược Sĩ Tiến (Phạm Minh Hữu Tiến, SN 1989) đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội khi trở lại với Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 trong vai trò Nhà sản xuất, host và Phó Ban Tổ chức. Ở mùa giải lần này, cuộc thi thay đổi format khi loại bỏ chương trình truyền hình thực tế, chuyển sang chuỗi 4 tập “Master Class”.

Mới lên sóng 2 tập, những màn “hô biến”, “xuyên không”, kỹ xảo được dặm khá mạnh tay, mang màu sắc như một “vũ trụ phép thuật” đang khiến netizen đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không chỉ những màn biến hóa của Dược Sĩ Tiến gây chú ý, biểu cảm của các thí sinh trong chương trình cũng được dân mạng để ý.

Mới đây, một đoạn clip tổng hợp loạt khoảnh khắc biểu cảm của các thí sinh trong phần thi có Dược Sĩ Tiến làm host đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, khoảnh khắc của thí sinh mang SBD 186 khiến nhiều người đặc biệt chú ý bởi gương mặt có phần ngỡ ngàng, khó hiểu trước một tình huống diễn ra ngay tại trường quay.

Clip này là trích đoạn tổng hợp các biểu cảm của thí sinh trong phần thi có Dược Sĩ Tiến làm host. Nguồn: cuacua_at

Theo đó, khi quả cầu trước mặt phát sáng, cô nàng có vài giây khựng lại, gương mặt vừa ngỡ ngàng vừa có chút gượng gạo, trông như đang tự hỏi: “Ủa, lại nữa hả?” trước khi chạm vào quả cầu để được “hô biến” lên sân khấu. Không cần nói câu nào, biểu cảm của cô nàng vẫn khiến người xem có cảm giác… trên mặt đang chạy sẵn phụ đề.

Khoảnh khắc này được netizen chia sẻ, bàn luận rôm rả, thậm chí còn lấy để làm dẫn chứng chứng minh cho việc chương trình không hề thuê diễn viên, mà chính là thí sinh đang tham gia cuộc thi. Bởi vậy, mới có muôn sắc màu biểu cảm chân thực giữa loạt tình huống được xử lý bằng kỹ xảo của chương trình. Ngay cả người xem ở nhà còn liên tục bất ngờ với những màn biến hóa, thì việc thí sinh trực tiếp ở trường quay có vài giây ngỡ ngàng là điều dễ hiểu.

Biểu cảm đang viral của Minh Nguyệt.Muôn màu biểu cảm của Minh Nguyệt. Nguồn: YouTube Dược sĩ Tiến.

“Lúc xem chắc mặt tui cũng chấm hỏi thế này quá”, “Tò mò điều gì đã xảy ra ở trường quay lúc đó”, “Chân thực, tuy không nói câu nào nhưng nhìn biểu cảm của chị là đủ hiểu độ cringe của chương trình”, “Hài quá đi”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Trên thực tế, cảnh quay này xuất hiện trong tập 2 với chủ đề “Lập quan”, ở thử thách “Song đấu khai minh”. Đây là phần thi tranh biện, trong đó hai thí sinh được hệ thống lựa chọn tự động để bước vào trận đấu (Thí sinh có thứ hạng cao hơn ở vòng trước được quyền lựa chọn phe tranh biện, trong khi thí sinh còn lại được chọn thứ tự thi đấu trước - sau. Mỗi người có 2 phút cho toàn bộ phần tranh luận - pv).

Lúc này, quả cầu phát sáng để báo hiệu thí sinh được chọn.

Thay vì tự đi từ chỗ ngồi lên sân khấu, thí sinh chỉ cần chạm tay vào quả cầu, sau đó thông qua kỹ xảo, từ vị trí đang ngồi đã “dịch chuyển” và xuất hiện ngay trên sân khấu.

Và chính ở khoảnh khắc quả cầu của SBD 186 phát sáng, camera bắt trọn biểu cảm nói trên của cô bạn nêu trên. Đoạn cắt chỉ kéo dài vài giây nhưng nhanh chóng được chia sẻ lại, bởi nó vô tình cho thấy một phản ứng khá tự nhiên trước màn biến hóa mà chính cô cũng không thể biết trước sẽ diễn ra thế nào.

Trước đó, thí sinh này cũng xuất hiện trong một số cảnh được camera focus cận mặt và ghi lại nhiều biểu cảm khác nhau. Nhiều người nhận xét cô nàng sở hữu nét xinh xắn, sáng camera. Từ một khoảnh khắc ngắn ngủi trên sóng, danh tính của cô gái cũng nhanh chóng được cư dân mạng tìm ra.

Muôn màu biểu cảm của Minh Nguyệt trên sóng “Master Class”. Nguồn: YouTube Dược sĩ Tiến.

Cô là Trần Thị Minh Nguyệt, SN 2005, quê Quảng Trị (Quảng Bình cũ), hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Theo thông tin công khai trên Fanpage Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026, Minh Nguyệt hiện là sinh viên năm ba, theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Tài chính - Marketing.

MInh Nguyệt sinh năm 2005, đang là sinh viên ở TP.HCM. Nguồn: Hoa khôi Sinh viên Việt Nam.

Chia sẻ về bản thân và hành trình đến với cuộc thi, Minh Nguyệt cho biết cô lựa chọn ngành Quản trị Kinh doanh bởi tin rằng mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ một quyết định đúng. Ba năm học tập tại UFM không chỉ mang đến kiến thức về kinh doanh mà còn giúp cô rèn luyện tư duy phân tích, khả năng thích ứng và tinh thần dấn thân.

“Đến với Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026, em muốn đại diện cho hình ảnh một nữ sinh kinh doanh biết suy nghĩ, biết hành động và sẵn sàng tạo ra giá trị từ những điều mình học được”, Minh Nguyệt chia sẻ.

Minh Nguyệt còn là gương mặt khá năng động tại trường. Cô từng lọt Top 22 Miss & Mister UFM 2025, đồng thời tham gia nhiều hoạt động của trường, lớp với nhiều vai trò khác nhau.