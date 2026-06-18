Camera quay lại toàn bộ sự việc. Nguồn: Thái Nguyên

Liên quan vụ việc gây bức xúc trên mạng xã hội xảy ra tại một cửa hàng phụ kiện điện thoại ở phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa), Công an phường Tây Nha Trang cho biết người có hành vi đánh phụ nữ là N.T.T. (SN 2008, trú phường Tây Nha Trang).

Hình ảnh người đàn ông đánh mẹ cháu bé (ảnh cắt từ clip)

Theo xác minh ban đầu, khoảng 19h30 ngày 15/6, T. đạp xe đến một cửa hàng phụ kiện điện thoại trên đường Hoàng Văn Thụ để sửa màn hình điện thoại của mẹ do vô tình làm hỏng. Trong lúc lo lắng và vội vã, khi bước vào cửa hàng, T. đã đẩy mạnh cửa kính khiến cháu P.V.L. (SN 2020) đang đứng gần cửa bị ngã.

Thấy con bị ngã, bà H.T.G. (mẹ cháu L.) vào chất vấn T. Tuy nhiên, do T. không phản ứng, bà G. bức xúc và lớn tiếng. Trong lúc nóng giận, T. dùng tay đấm vào mặt bà G. Chứng kiến sự việc, chồng bà G. lao vào can thiệp nhưng được nhân viên cửa hàng ngăn lại.

Ngay sau đó, T. đã chủ động xin lỗi vợ chồng bà G. và cháu L. Đến ngày 17/6, ông N.V.M., bố của T., đến Công an phường Tây Nha Trang trình báo và đề nghị cơ quan chức năng đứng ra hòa giải.

Tại buổi làm việc với công an, T. cùng gia đình bày tỏ sự hối lỗi, gửi lời xin lỗi đến gia đình bà G. Phía gia đình nạn nhân chấp nhận lời xin lỗi, không yêu cầu bồi thường dân sự và tự nguyện gỡ các bài đăng liên quan trên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Tây Nha Trang đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ hành vi của các bên để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội H.G đăng tải đoạn clip phản ánh sự việc trên. Theo hình ảnh từ camera, bé gái từ phía trong một cửa hàng đang di chuyển ra mở cửa kính thì một người đàn ông đi xe đạp dừng trước cửa hàng rồi đẩy mạnh cửa kính để đi vào bên trong khiến bé bị cánh cửa va trúng. Đáng chú ý, người này xô cánh cửa 2 lần liên tiếp khiến bé gái ngã xuống nền nhà.

Phát hiện sự việc, người mẹ của cháu bé từ bên ngoài bước vào phản ứng về hành động của người đàn ông. Hai bên sau đó xảy ra lời qua tiếng lại. Đoạn clip cho thấy người đàn ông đã tác động vào mặt người phụ nữ.