Thông tin trên báo An Giang Online, qua xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, người đàn ông xuất hiện trong clip gây xôn xao trên là ông H.T.T (sinh năm 2003). Ông T. là giáo viên thỉnh giảng tại Trường THPT Chưởng Binh Lễ (là trường ngoài công lập và không thuộc quyền quản lý của phường Long Xuyên).

Theo đó, vào ngày 23/10, ông T. cùng em M. (học sinh lớp 11 của một trường khác, không phải học sinh Trường THPT Chưởng Binh Lễ) vào một nhà nghỉ tại phường Long Xuyên để uống rượu. Sau đó, gia đình phát hiện trình báo công an. Hiện, các ngành chức năng có liên quan đang phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Hình ảnh ông T. trong clip gây xôn xao

Trước đó, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo trắng bị lực lượng an ninh cơ sở đưa đi. Trong clip, nhiều người được cho là người nhà của nữ sinh, gào thét cho rằng người đàn ông - được cho là thầy giáo này đã đưa con họ vào nhà nghỉ.

Đoạn clip nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận và khiến số đông không khỏi bức xúc.