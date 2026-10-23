Danh tính người đàn ông đánh người đi đường, nằm giữa đường ở Đắk Lắk

Ngày 23/10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, người đàn ông vô cớ dùng dây nịt đánh người đi đường được xác định là ông C.N.Q. (trú phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), bị tâm thần.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo vàng, cầm dây nịt đứng trên đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, vô cớ đánh người đi đường.

Người đàn ông đánh người đi đường.

Theo hình ảnh trong video, người này dùng dây nịt đánh một người đi xe máy ngang qua, sau đó tiếp tục tấn công tài xế Grab đang chở khách. Khi hành khách ngồi phía sau nhảy xuống xe, người đàn ông tiếp tục đuổi theo rồi mới quay đi.

Chưa dừng lại, người này tiếp tục có hành vi gây mất trật tự trên đường, sau đó nằm giữa đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa người đàn ông về trụ sở để kiểm tra ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này âm tính với ma túy.

Qua xác minh, công an xác định ông Q. bị tâm thần. Hiện Công an phường Buôn Ma Thuột đang phối hợp với gia đình đưa người này đến bệnh viện thăm khám, xử lý theo quy định.