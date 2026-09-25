Danh tính nghi phạm sát hại gia đình nhà vợ khiến 4 người thương vong ở TP.HCM

Ngày 25/9, Công an TP.HCM đang lấy lời khai Lê Minh Luân (SN 2000) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, Luân và chị T.N.D. (SN 2000) là vợ chồng nhưng đã ly thân. Hơn 12h ngày 24/9, Luân đi qua nhà trọ trên đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi) nơi gia đình chị D. sinh sống, rồi xảy ra vụ án mạng.

Công an niêm phong hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ án mạng khiến nhiều người sinh sống quanh khu vực không khỏi bàng hoàng. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ việc khiến chị T.K.T. (SN 1990, chị dâu của Luân) tử vong tại chỗ. Chị T.N.D. tử vong tại bệnh viện. Ông T.V.N. (SN 1963, cha vợ của Luân) và H.H.T. (SN 2008, cháu vợ) bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á.

Sau khi gây án, Luân rời khỏi hiện trường và bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ.