Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 15h15' ngày 10/9, Tổ công tác Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 63, thuộc ấp An Bình, xã Bình An, tỉnh An Giang. Lúc này, thiếu tá Trần Ngọc Nam, cán bộ Tổ tuần tra phát hiện 1 thanh niên điều khiển phương tiện xe mô tô biển kiểm soát: 68AC-015.01 không đội mũ bảo hiểm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, người này không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện mà tiếp tục tăng ga, lao thẳng vào vị trí của thiếu tá Nam đang đứng. Vụ va chạm làm thiếu tá Nam và người điều khiển xe bị thương nặng, sau đó được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang để cấp cứu.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. (Nguồn: CAND)

Theo thông tin từ báo CAND, người điều khiển xe mô tô BKS 68AC-015.01 được xác định là Nguyễn Minh Nhân (SN 2005, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định.