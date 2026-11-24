Ngày 24/11, khi nhiều người tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên trên cả nước, một gương mặt lại liên tục xuất hiện trên màn hình tivi ở nhiều kênh sóng. Từ trường quay đến các điểm truyền hình trực tiếp, đâu đâu khán giả cũng bắt gặp BTV Việt Cường. Loạt ảnh ghép 6 khoảnh khắc lên sóng của nam phóng viên nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kèm dòng chú thích: "Một ngày toàn quốc nghỉ ngơi nhưng không phải đối với phóng viên Việt Cường".

Chính chủ cũng hài hước đăng tải loạt ảnh với lời tự trêu: "Ngày nghỉ chiếm chỗ ngủ ❌ Còn tôi đi chiếm sóng ✅". Sự xuất hiện dày đặc này khiến nhiều người tò mò về nam BTV có lịch làm việc đặc biệt năng suất.

Bức ảnh ghép về một ngày làm việc của BTV Việt Cường đang viral (Ảnh: FBNV)

Bên dưới bài đăng, nhiều người cũng hài hước để lại bình luận về lịch làm việc có phần đặc biệt của nam BTV này: "Lương ảnh có x6 không ạ", "Đây là người làm việc năng suất nhất hôm nay", "Ủa nay anh không nghỉ lễ hả?", "Bật kênh nào cũng gặp anh", "Chắc hôm nay khán giả xem tivi còn anh thì không có thời gian xem đồng hồ"...

Theo tìm hiểu, nhân vật trong loạt ảnh viral này là BTV Việt Cường, tên đầy đủ là Trần Việt Cường, sinh năm 1990, hiện đang công tác tại VTV10.

BTV Việt Cường (Ảnh: FBNV)

Được biết, BTV Việt Cường từng theo học Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ. Đến tháng 8/2025, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn sáp nhập với Khoa Khoa học Chính trị, thành lập Khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn. Đây cũng là nơi anh bắt đầu hành trình với nghề báo từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Trong một bài chia sẻ trên trang cá nhân, nam BTV từng kể thời sinh viên năm thứ hai, buổi sáng anh vẫn đi học, đến trưa lại vội vàng trang điểm để lên hình dẫn bản tin thời sự, buổi chiều tiếp tục đi quay phóng sự. Khi ấy, anh là nhân viên trẻ nhất cơ quan.

Sau này, Việt Cường lần lượt có thời gian làm việc tại TP.HCM và Hà Nội, từng dẫn bản tin thời sự trên VTC1. Với chất giọng miền Tây đặc trưng giữa môi trường truyền hình phía Bắc, anh còn được gọi vui là "MC miền Nam hot nhất Vịnh Bắc Bộ".

Hơn 10 năm theo nghề, BTV Việt Cường đã đi qua nhiều môi trường truyền hình khác nhau (Ảnh: FBNV)

Ngoài VTC, anh cũng từng cộng tác với một số đơn vị truyền hình, phát thanh khác như VTVCab và VOV. Việt Cường còn có thời gian làm giảng viên thỉnh giảng tại Đại học FPT, giảng dạy các môn liên quan đến truyền thông và quan hệ công chúng.

Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình, Việt Cường vẫn tiếp tục theo đuổi con đường học tập. Năm 2021, anh theo học chương trình cao học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngành Báo chí học. Cuối tháng 12/2023, nam BTV bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Nam BTV bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hồi cuối năm 2023 (Ảnh: FBNV)

Từ những ngày vừa học vừa làm, đến hành trình đi qua nhiều môi trường truyền hình và tiếp tục học cao học, BTV Việt Cường vẫn duy trì nhịp độ làm việc đáng nể. Anh từng tự nhận mình là người "tham lam lao động". Với anh, làm báo, làm truyền hình là cả thanh xuân, "còn ở bên nhau ngày nào, sẽ thương yêu nhau ngày đó, sống và làm việc hết mình". Đến nay, sau nhiều năm theo đuổi công việc truyền hình, tinh thần ấy vẫn được nam BTV thể hiện qua những lần xuất hiện trên sóng và các chuyến tác nghiệp liên tục.

Tổng hợp