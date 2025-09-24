Danh tính mẹ kế nóng bỏng, bị con chồng đối xử như "osin" hot nhất khung giờ vàng VTV

Khung giờ vàng phát sóng những bộ phim truyền hình Việt Nam của VTV được cho là nơi quy tụ nhiều mỹ nhân xinh đẹp, cuốn hút nhất. Bởi dù đảm nhận nhân vật nào, dãn diễn viên cũng đều nhận được lời khen ngợi từ ngoại hình tới cách thể hiện. Bên cạnh đó, ngoài những gương mặt đã quen thuộc với công chúng, không ít những tên tuổi mới cũng khiến dân tình ấn tượng ngay từ lần đầu tiên.

Sương - mẹ kế trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh là một ví dụ. Trong phim, Sương là thành viên trong hội phú bà quyền lực, giàu có. Tuy nhiên, Sương lại gặp khó với cậu con trai riêng của chồng. Mặc dù cô luôn muốn làm tốt vai trò người mẹ nhưng liên tục nhận lại thái độ hờ hững, khó chịu từ con riêng.

Sương (Trần Thu đảm nhận) - mẹ kế xinh đẹp, nóng bỏng trong phim

Trong tập 19 vừa qua, nhân vật mẹ kế khiến nhiều người thương cảm khi cô đã dành nhiều sự chân thành nhưng vẫn không được đón nhận. Chưa kể, chồng cô cũng không quan tâm, thậm chí còn nói những lời khiến cô tổn thương. Điều này khiến netizen cảm thấy phần nào quen thuộc bởi hình tượng những phu nhân bên ngoài giàu có, sang chảnh nhưng nội tâm lại không thật sự vui vẻ vì cuộc sống có nhiều điều chưa trọn vẹn.

"Người ta bảo, chỉ cần chân tình sẽ chạm được đến trái tim. Em đã cố gắng rồi nhưng đổi lại chỉ là sự phản kháng, căm ghét từ thằng bé đến em. Tính ra, em cũng đâu khác người giúp việc là mấy [...] Em cũng có nói với chồng, chị biết anh ấy nói gì không? 'Có mỗi thằng bé thôi mà trông cũng không nổi'", cảnh mẹ kế tâm sự đang viral trên MXH.

Song không bàn đến diễn xuất thì Trần Thu - người đảm nhận vai Sương này khiến dân tình “đứng ngồi không yên” vì sở hữu visual cuốn hút. Trần Thu có gương mặt sắc sảo, xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ. Do đó, khi vào vai phu nhân, thường ăn diện sang chảnh, cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ ngoại hình đến thần thái.

Dẫu vậy, đây là lần đầu tiên cô có cơ hội xuất hiện trên sóng khung giờ vàng VTV, do đó Trần Thu bày tỏ bản thân phải “gồng cứng người”. Thậm chí, còn tự nhận mình là “phu nhân rởm” trên phim.

Trần Thu gây chú ý với visual xinh đẹp, gợi cảm

Tuy nhiên với nhiều người, Trần Thu lại là gương mặt quen thuộc trong những series phim ngắn, video triệu view trên MXH. Cô sinh năm 1994, quê ở Hà Giang (cũ), từng học chuyên ngành kế toán nhưng lại bén duyên với nghệ thuật. Là diễn viên tay ngang nhưng cô được tin tưởng giao vai chính của hàng loạt bộ sitcom, TVC, MV,... nổi tiếng.

Về cuộc sống đời thường, Trần Thu hiện đã có tổ ấm riêng hạnh phúc, viên mãn. Tuy nhiên cô chỉ thường khoe con trai 1 tuổi trên MXH, còn giữ kín danh tính chồng. Ngoài ra, cô cũng là người khá kín tiếng, chỉ chủ yếu đăng tải những hình ảnh liên quan đến công việc.

Một số hình ảnh đời thường của mẹ kế ngoài đời: