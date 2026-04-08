Danh tính kẻ hành hung người phụ nữ lớn tuổi tại quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn

Clip người phụ nữ bị Ý chửi bới, đe dọa, hành hung và nhổ nước bọt vào người do camera an ninh ghi lại.

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đã chỉ đạo Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Ý (SN 1991, trú khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam) để điều tra, xác minh vụ cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h40 ngày 7/4, Ý cùng 2 người bạn đi ăn bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, tại quán ăn do bà T.T.L trông coi.

Tại đây, giữa Ý và bà L. xảy ra tranh cãi về việc mua bán bánh bèo, dẫn đến việc Ý dùng ghế ném và dùng tay đánh vào đầu, mặt bà L.

Bà L. bị đánh dẫn đến sưng nề, đau vùng đầu, mặt và xây xát da. Hiện bà L. đang được chữa trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Camera ghi lại Nguyễn Văn Ý hành hung bà L.

Tại bệnh viện, bà L. kể, khi đến quán mua đồ ăn, 1 trong 3 thanh niên tỏ ra bực bội, lớn tiếng khiến hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, người này liên tục chửi bới, tấn công bà. Khi con trai bà là anh T.M.L (SN 2001) đến can ngăn cũng bị đánh. Người này còn rút dao từ ôtô đe dọa.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin , tối 7/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 1 phụ nữ lớn tuổi bị 1 người đàn ông chửi bới và hành hung tại quán ăn vỉa hè, khiến dư luận bức xúc.

Thời điểm này, có 3 người đàn ông đang ngồi ăn tại quán. Trong đó, 1 người mặc áo đen xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ lớn tuổi, được cho là người phụ việc tại quán.

Trong lúc cự cãi, người đàn ông bê chồng ghế nhựa ném mạnh về phía người phụ nữ. Người này còn nhổ nước bọt, chửi bới, đe dọa rồi liên tiếp hành hung nạn nhân.

Sự việc chỉ dừng lại khi một người trong nhóm đứng ra can ngăn. Theo hình ảnh trong clip, người phụ nữ liên tục kêu la trong lúc bị gã này hành hung.

Chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip lan truyền nhanh chóng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.