Ngày 23/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh xô xát xảy ra trong một cửa hàng hoa quả ở phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h06 ngày 22/6.

Hình ảnh cho thấy, trong lúc xảy ra mâu thuẫn bên trong cửa hàng, một người đàn ông mặc áo đỏ đã liên tiếp tác động vào vùng đầu, mặt của người phụ nữ mang thai, mặc váy tối màu. Sau đó, người phụ nữ ôm đầu, cúi gập người.

Thâm chí, người đàn ông này giật một vật giống dao nhọn, trong tay một người phụ nữ đang gọt trái cây gần đó, tiếp tục uy hiếp nạn nhân. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị H., đang mang thai và đã cận ngày sinh.

Sự việc được camera an ninh ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới vụ việc trên, thông tin trên báo CAND, Thượng tá Nguyễn Văn Đáp, Trưởng Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, Công an phường Quế Võ đã xác định danh tính người đàn ông hành hung phụ nữ mang thai trong cửa hàng hoa quả và mời lên làm việc.

Tuy nhiên, người này hiện không có mặt tại địa phương. Công an phường vận động gia đình yêu cầu người đàn ông nhanh chóng đến cơ quan Công an trình diện. Đến cuối giờ chiều ngày 24/6, người đàn ông vẫn chưa có mặt.

Bên cạnh đó, thông tin trên báo Phụ nữ Việt Nam, người thân của nạn nhân cho hay sau vụ việc, chị H. xuất hiện các triệu chứng đau đầu, đau tai và đau bụng, phải nhập viện điều trị. Gia đình cho biết vụ việc khiến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, thai phụ đang ở giai đoạn rất nhạy cảm của thai kỳ, chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày dự sinh. Việc bị tác động liên tiếp vào vùng đầu, mặt rồi xuất hiện các biểu hiện đau bụng sau đó khiến gia đình đặc biệt lo lắng, bởi không chỉ sức khỏe của chị H. bị ảnh hưởng mà thai nhi cũng đứng trước nguy cơ bị tác động.

Hiện gia đình mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm người có hành vi hành hung, đồng thời bảo đảm an toàn cho thai phụ trong quá trình điều trị.