Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND năm 2026 đang diễn ra tại Đà Nẵng nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Đặc biệt là các tình huống giả định, xử lý nhóm đối tượng vi phạm pháp luật.

Mới đây, phần thi môn Võ thuật của đội tuyển CATP Hà Nội tại Hội thao đã viral trên MXH.

Phần thi môn Võ thuật của đội tuyển CATP Hà Nội (Nguồn: Tú Kevin)

Theo đó, các chiến sĩ đoàn CATP Hà Nội đã đặt tình huống giả định đột kích vào một quán bar. Vào thời điểm kiểm tra có các thanh niên nam nữ vẫn đang “bay” theo tiếng nhạc mở công suất lớn đồng thời sử dụng chất cấm.

Khoảnh khắc thực hiện nhiệm vụ với thái độ bình tĩnh, động tác đẹp mắt của các chiến sĩ gây ấn tượng mạnh, không chỉ với người xem trực tiếp mà còn với cư dân mạng. Trên các nền tảng MXH, đoạn clip ghi lại tình huống nhận về hàng triệu lượt xem.

Không dừng lại ở đó, nhiều người còn chú ý đến chiến sĩ đảm nhận vai dancer trong quán bar. Đứng trên bục, nam chiến sĩ mặc trang phục áo lưới đen, một tay vẫn đang băng bó nhưng không ngại "quẩy" hết mình trong màn hóa thân. Phong thái tự tin, động tác cuốn hút của anh nhanh chóng trở thành điểm nhấn, được nhiều cư dân mạng chia sẻ và để lại bình luận thích thú.

“Anh dancer diễn như không diễn vậy trời”, “Không nhầm thì tay cơ trưởng còn đang bó bột cơ”, “Bắt beat không lệch nhịp nào”, “Body đỉnh chóp nhảy dẻo hơn cả dancer xịn”, “Các anh không làm thì thôi chứ đã làm thì làm cho viral luôn”, “Tay đã bó bột như vậy rồi mà vẫn còn nhảy dẻo dáng lại đẹp nữa”,... là một số bình luận từ dân tình.

Các chiến sĩ nhập vai tình huống trong một quán bar

Đây không phải là lần đầu tiên các chiến sĩ CAND viral vì nhập vai quá đỉnh như vậy. Hồi tháng 8/2025, trong Chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" do Công an TP Hà Nội tổ chức Thiếu tá Lê Thị Mai Ly nhập vai "gơn phố" náo loạn Hồ Gươm cũng khiến dân tình trầm trồ.

Trong màn nhập vai, Mai Ly hóa thân thành một "gơn phố" ăn chơi, không đội mũ bảo hiểm, cùng đồng bọn lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí và chống đối lực lượng chức năng trước khi bị khống chế theo đúng kịch bản diễn tập. Sau chương trình, những hình ảnh của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chính Thiếu tá Mai Ly cũng hài hước chia sẻ: "Vui vậy thôi chứ cô dặn các cháu này... Nhớ đến cha mẹ vít nhẹ tay ga".

Thiếu tá Mai Ly (đeo kính đen) trong bối cảnh giả định. Ảnh: FBNV

Màn hóa thân nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng vì biểu cảm tự nhiên, nhập vai tốt. Nhiều người gọi cô là "Hoa khôi", "gơn phố" hay "cảnh sát kiêm diễn viên". Bản thân Mai Ly cũng cho biết đây là một trải nghiệm "nhớ đời" của mình.