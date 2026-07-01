Vừa qua, vòng casting The Face Vietnam 2026 tại TP.HCM tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút trên MXH. Bởi không ít những gương mặt người nổi tiếng, TikToker sở hữu nhiều follow cũng tham gia casting, để lại nhiều ấn tượng với netizen.

Tuy nhiên, trong hàng chục các video được đăng tải, khoảnh khắc nhỏ camera lia tới một cô gái khiến cả dân tình phải rần rần tìm kiếm. Theo đó, cô gái này chỉ đang xếp hàng đợi đến lượt check-in, đứng trước là một hot girl có tên tuổi viral. Thế nhưng phần bình luận đoạn clip lại liên tục hỏi danh tính cô gái áo đen, thậm chí rủ nhau tìm “in-tư” vì quá mê mẩn.

Chỉ vài giây lướt qua màn hình nhưng cô gái này khiến dân tình nháo nhào tìm thông tin vì visual nổi bật

Được biết, cô gái mà netizen đang tìm kiếm có tên Alan Kjah (Kim Anh), sinh năm 2006, đến từ Lào Cai, hiện đang sinh sống tại TP.HCM. So với nhiều thí sinh khác, Alan Kjah là một gương mặt khá mới, cô nàng cũng chỉ sở hữu khoảng 5k người theo dõi trên Instagram, TikTok. Ngoài ra, cô nàng có một tài khoản Tiktok chia sẻ riêng về niềm đam mê trekking, khám phá nhiều vùng đất thì có tới khoảng 25k người theo dõi.

Tuy nhiên trong giới thời trang, Alan Kjah vốn “lọt mắt xanh” của nhiều nhãn hàng. Mỹ nhân sinh năm 2k6 hiện đang làm người mẫu tự do, là “nàng thơ” lookbook của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng. Cô nàng nhận nhiều lời khen bởi gương mặt thanh tú, có nét lai tây. Không những thế chiếc mũi cao thẳng đuột của Alan Kjah cũng trở thành chủ đề được quan tâm.

Từ gương mặt đến vóc dáng của mỹ nhân 2k6 đều nhận về nhiều lời khen

Không ít người thắc mắc về vẻ đẹp của cô gái này, đặc biệt là chiếc mũi ai nhìn cũng mê. Song trên trang cá nhân của mình, Alan Kjah khẳng định vẻ đẹp tự nhiên, chiếc mũi cũng chưa từng qua chỉnh sửa. Điều này khiến netizen càng dành thêm sự ngưỡng mộ với visual, vóc dáng của cô nàng.

Trên trang cá nhân của mình, Alan Kjah cũng chỉ chủ yếu chia sẻ hình ảnh về công việc người mẫu. Thời gian gần đây, cô cập nhật nhiều hơn về hành trình tham gia casting The Face Vietnam 2026 của mình. Bên cạnh thời trang, Alan Kjah cũng có sở thích lớn với thể thao, đặc biệt là leo núi. Cô bạn thường check-in những khung cảnh hùng vĩ, thể hiện niềm đam mê trekking của mình khiến nhiều người phải thả tim rần rần.

Alan Kjah hiện đang làm người mẫu ảnh tự do tại TP.HCM