Mới đây trên mạng xã hội Threads, một bài đăng “tìm trai đẹp” đã thu hút hơn nửa triệu lượt tương tác. Theo đó, người này đăng hai bức ảnh chụp lén và “cầu cứu” hội thám tử mạng: “Có ai biết in4 anh này cho tớ xin với ạ. Sáng 3/10 đi Văn Miếu Quốc Tử Giám gặp ảnh đang chụp ảnh mà tim đập bình bịch không dám tới xin in4, TikTok hay gì hết trơn”.

Trai đẹp đang thu hút lượt tìm kiếm trên Threads. Ảnh chụp màn hình.

Ảnh: Threads.

Rất nhanh dưới phần bình luận, nhiều người đã gọi tên bác sĩ Quang Lâm. Hình ảnh chụp bằng camera thường cũng không dìm được nam bác sĩ nổi tiếng với danh xưng “bác sĩ đẹp trai nhất Tuyên Quang” này.

Chính Quang Lâm cũng vào bình luận: “Em, là em nè, em nè”.

Nhiều người còn vào khen ngợi ngoại hình, biết làm bác sĩ còn cộng thêm 1000 điểm nữa: “Tui thấy giống bác sĩ Trần Quang Lâm á”, “Anh này đẹp thật, đã thế lại còn làm bác sĩ mà nhìn cũng lành tính nữa”, “Tính ra ảnh ở trên mạng như nào là ngời đẹp như vậy luôn ha, sao bảo ông trời không cho ai tất cả”, “Anh Lâm đó, tui cũng follow mạng xã hội anh này, chắc đi chụp mẫu. Đã đẹp còn giỏi”,...

Trần Quang Lâm (SN 1995, quê Tuyên Quang) vốn đã được nhiều người biết đến trên mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật cùng công việc bác sĩ.

Bác sĩ Trần Quang Lâm.

Nam bác sĩ sở hữu chiều cao khoảng 1m80, gương mặt sáng và vóc dáng được nhận xét không thua kém các mẫu ảnh. Trên mạng xã hội, Quang Lâm thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, công việc tại bệnh viện cũng như hình ảnh tập luyện, chụp ảnh. Nhờ đó, anh sở hữu lượng người theo dõi khá lớn, với khoảng 165 nghìn follower trên TikTok và hơn 163 nghìn người theo dõi trên Facebook.

Nhưng visual chỉ là một phần khiến Quang Lâm được chú ý. Anh tốt nghiệp Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, hiện công tác tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Bên cạnh công việc chuyên môn, Quang Lâm còn làm mẫu ảnh tự do và KOL, hợp tác với một số thương hiệu trong lĩnh vực thời trang, lifestyle. Chính công việc này cũng khiến hình ảnh của anh thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với diện mạo chỉn chu, không ít lần được dân mạng ví như “nam chính phim ngôn tình”.

Nam bác sĩ này còn có thêm nghề tay trái là mẫu ảnh.

Visual đời thường điển trai của Trần Quang Lâm.

Năm 2020, anh tham gia Người Ấy Là Ai mùa 3 và được ghép đôi với BTV thời tiết Thanh Tâm. Tuy nhiên, sau chương trình, cả hai không tiến xa hơn trong chuyện tình cảm.

Đến năm 2022, Quang Lâm tiếp tục xuất hiện trong Tỏ Tình Hoàn Mỹ với vai trò khách mời và từng tham gia casting The Face Vietnam. Tuy nhiên, sau một thời gian thử sức với các hoạt động giải trí, anh không xuất hiện quá thường xuyên mà tập trung hơn cho công việc bác sĩ và công việc mẫu ảnh.

Hiện nam bác sĩ khá kín tiếng về chuyện riêng tư nên tình trạng mối quan hệ hiện tại vẫn là điều khiến nhiều người tò mò.

Ở thời điểm hiện tại, Quang Lâm chủ yếu dành thời gian cho công việc tại bệnh viện, tập luyện và chụp ảnh. Còn trên mạng xã hội, anh vẫn duy trì hình ảnh một nam bác sĩ có ngoại hình nổi bật, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống.

Ảnh: FBNV, Threads.