Danh tính 4 sao nữ hạng A hùa nhau tẩy chay đám cưới chị em tốt H, bị phản đòn từng người một

Sáng 9/11, tờ TV Report đã gây xôn xao mạng xã hội châu Á khi đăng tải bài báo hé lộ về mối quan hệ giữa HyunA và 4 người đồng đội trong nhóm 4Minute ở thời điểm hiện tại. Theo đó, cả 4 thành viên gồm Nam Jihyun, Jiyoon, Gayoon và Sohyun đã không tới dự đám cưới của HyunA với Yong Junhyung (cựu thành viên BEAST) hồi tháng 10/2024. Tới nay, HyunA được cho là đang có động thái trả đũa, “dằn mặt” từng người 1 trong số 4 người đồng đội nói trên.

Cách đây ít ngày, thành viên Jiyoon bất ngờ tung ảnh cưới, đồng thời tuyên bố kết hôn. Được biết, nàng rapper của 4Minute sẽ tổ chức đám cưới riêng tư với chú rể không hoạt động trong showbiz vào ngày 22 tháng này.

Ngay sau đó, 3 thành viên khác của 4Minute gồm Gayoon, Sohyun và Nam Jihyun đã lần lượt gửi lời chúc phúc tới Jiyoon. Trong đó, Gayoon để lại bình luận dưới bài đăng của Jiyoon: “Chúc mừng nha! Đừng đi (kết hôn) mà. Nhưng vẫn chúc mừng nha!”. Nàng em út Sohyun cũng ủng hộ khởi đầu mới của người chị cùng nhóm với lời nhắn đầy tình cảm: “Chúc mừng chị”. Cuối cùng, Nam Jihyun chia vui với Jiyoon: “Jiyoon của chúng ta xinh quá. Không ngờ cậu lại đi lấy chồng nhanh thế này. Chúc phúc cho cậu nhé. Phải thật hạnh phúc đấy Jiyoon”. Song song với đó, công chúng nhận ra HyunA là thành viên duy nhất của 4Minute không gửi lời chúc phúc cũng như chẳng có bất kỳ động thái đặc biệt nào dành cho Jiyoon khi hay tin người chị em cùng nhóm chuẩn bị lên xe hoa.

Jiyoon đăng ảnh cưới, đồng thời xác nhận sắp cưới chồng. Nhưng HyunA chẳng thèm đoái hoài tới tin vui của người chị em cùng nhóm. Ảnh: Naver

Trước đó, vào tháng 6, các thành viên 4Minute đã cùng nhau kỷ niệm 17 năm debut nhóm trên mạng xã hội, thế nhưng riêng HyunA lại hoàn toàn đứng ngoài cuộc vui này.

Em út Sohyun khi ấy đã gửi quà đến các thành viên còn lại nhân dịp kỷ niệm đặc biệt của 4Minute. Đồng thời, trên trang cá nhân, Sohyun cũng đăng lên loạt ảnh kỷ niệm 17 năm thành lập của nhóm kèm lời nhắn gửi đầy ý nghĩa tới các thành viên. Trong bài đăng, Sohyun chia sẻ tấm ảnh của các thành viên 4Minute khi các cô gái còn hoạt động cùng nhau ở làng giải trí, dễ dàng nhận ra HyunA cũng xuất hiện trong bức hình này.

Dưới bài đăng của Sohyun, các thành viên Nam Jihyun, Gayoon và Jiyoon vui vẻ tương tác, cho thấy tình chị em thân thiết, gắn bó giữa họ ngay cả khi nhóm đã tan rã được nhiều năm. Thế nhưng, HyunA hoàn toàn mất hút, không hề tương tác với những người chị em cùng nhóm. Sohyun có đăng ảnh HyunA lên, rõ ràng nàng em út cũng hy vọng người chị của mình sẽ hồi âm dưới bài đăng. Tuy nhiên, HyunA không hề có động thái phản hồi, được cho là cố ý bơ đẹp Sohyun và những người đồng đội còn lại trong 4Minute.

Sohyun đăng ảnh đầy đủ cả 5 thành viên 4Minute lên trang cá nhân trong dịp kỷ niệm 17 năm debut của nhóm. Dưới bài đăng, Nam Jihyun, Gayoon và Jiyoon tương tác sôi nổi cùng Sohyun, chỉ có mình HyunA là hoàn toàn mất hút. Ảnh: IGNV

Hồi cuối năm 2024, Nam Jihyun, Jiyoon, Gayoon và Sohyun không xuất hiện...

... trong đám cưới của HyunA và Yong Junhyung. Và tới nay, HyunA được cho là đang trả đũa 4 người kia. Ảnh: X

Mối quan hệ giữa Hyuna với 4 thành viên Nam Jihyun, Gayoon, Jiyoon và Sohyun từ lâu đã trở thành chủ đề thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Còn nhớ ngay sau khi 4Minute tan rã vào năm 2016, HyunA đã bị cả 4 thành viên còn lại đồng loạt hủy theo dõi tài khoản mạng xã hội. Kể từ đó tới nay, Nam Jihyun, Gayoon, Jiyoon và Sohyun nhiều lần tụ họp để đi chơi, đi ăn uống cùng nhau, thế nhưng Hyuna luôn vắng mặt trong những cuộc vui này.

Dù các thành viên trong 4Minute đã lần lượt follow lại HyunA song mối quan hệ giữa họ được cho là vẫn còn tồn tại khúc mắc. Và việc HyunA không tương tác cùng các thành viên trên mạng xã hội trong hàng loạt hoạt động quan trọng gần đây đã minh chứng cho nhận định đó.