Một trường đại học lâu đời tại Mỹ vừa nhận được món quà đặc biệt từ hai cựu sinh viên từng theo học tại đây. Khoản tài trợ có giá trị lên tới 100 triệu USD, tương đương khoảng 2.600 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá tham khảo, trở thành khoản đóng góp từ cá nhân lớn nhất trong lịch sử ngôi trường tính đến thời điểm công bố.

Điều đáng chú ý là hai người đứng sau món quà không phải những nhà tài trợ xa lạ. Họ là một cặp vợ chồng có mối gắn bó với trường đại học suốt nhiều thập kỷ. Người chồng từng theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh, sau đó thành lập doanh nghiệp riêng khi mới 23 tuổi. Người vợ cũng hoàn thành các chương trình sau đại học tại chính ngôi trường này.

Hai cựu sinh viên tặng trường cũ 100 triệu USD, lập kỷ lục trong lịch sử

Ngày 16/9/2026, Đại học Indiana (Indiana University) tại Mỹ chính thức công bố khoản tài trợ 100 triệu USD từ vợ chồng Jeffrey H. Thomasson và Benita L. Thomasson. Đây là khoản đóng góp từ cá nhân lớn nhất mà trường từng ghi nhận, đồng thời đưa tổng giá trị hỗ trợ của gia đình Thomasson dành cho đại học này vượt 111 triệu USD, tương đương hơn 2.886 tỷ đồng theo mức quy đổi tham khảo.

Vợ chồng Jeffrey và Benita Thomasson công bố khoản tài trợ 100 triệu USD cho Đại học Indiana, lập kỷ lục đóng góp cá nhân trong lịch sử trường (Ảnh Indiana University)

Đại học Indiana là một cơ sở giáo dục đại học công lập có lịch sử hơn 200 năm, được thành lập vào năm 1820. Trường có nhiều cơ sở đào tạo tại bang Indiana, trong đó Bloomington là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu lớn. Một trong những đơn vị nổi bật của trường là Kelley School of Business, nơi đào tạo các chương trình kinh doanh từ bậc đại học đến sau đại học.

Với Jeffrey Thomasson, Kelley School of Business giữ vai trò đặc biệt trong hành trình nghề nghiệp. Ông từng theo học và nhận bằng MBA tại đây trước khi bước vào lĩnh vực kinh doanh. Sau đó, ông thành lập Oxford Financial Group khi mới 23 tuổi, một độ tuổi mà nhiều người vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu sự nghiệp.

Trải qua quá trình phát triển, Oxford Financial Group trở thành một trong những công ty tư vấn đầu tư đã đăng ký có quy mô lớn tại khu vực Trung Tây nước Mỹ. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý và tư vấn tài sản, phục vụ các khách hàng có nhu cầu hoạch định tài chính và đầu tư dài hạn.

Trong khi đó, Benita Thomasson theo đuổi lĩnh vực giáo dục. Bà nhận bằng thạc sĩ khoa học chuyên ngành giáo dục tiểu học tại cơ sở đại học tiền thân của Indiana University Indianapolis, sau đó tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Lilly Family School of Philanthropy, đơn vị chuyên đào tạo và nghiên cứu về hoạt động thiện nguyện, tổ chức phi lợi nhuận và đóng góp cho cộng đồng.

Jeffrey Thomasson từng theo học chương trình MBA tại Kelley School of Business, trước khi thành lập doanh nghiệp riêng ở tuổi 23 (Ảnh FB Indiana University)

Hai người có những con đường nghề nghiệp khác nhau nhưng cùng chia sẻ mối gắn bó với ngôi trường từng đào tạo mình. Trong nhiều năm, gia đình Thomasson đã thực hiện các khoản đóng góp cho Đại học Indiana, trước khi công bố món quà 100 triệu USD vào tháng 9/2026.

Điểm đặc biệt của khoản tài trợ này là phần lớn nguồn lực được hướng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ sinh viên và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục. Thay vì chỉ dành tiền xây dựng một công trình mang tính biểu tượng, hai cựu sinh viên muốn khoản đóng góp tạo ra tác động lâu dài đối với người học.

Jeffrey Thomasson cho biết chương trình MBA tại Kelley đã đặt nền móng cho sự nghiệp của ông. Đối với hai vợ chồng, giáo dục và những đóng góp thiện nguyện có khả năng thay đổi cuộc sống con người. Vì vậy, món quà lần này cũng là cách họ tiếp nối những cơ hội từng được trao, đồng thời giúp sinh viên hiện tại và tương lai có điều kiện phát triển tốt hơn.

Món quà mở ra cơ hội cho nhiều thế hệ

Sau khi tiếp nhận thông tin về khoản tài trợ kỷ lục, Hội đồng quản trị Đại học Indiana đã thông qua quyết định đặt tên đơn vị đào tạo sau đại học của Kelley School of Business là Jeffrey H. Thomasson Graduate School of Business. Đây là một dấu mốc đặc biệt đối với người từng học MBA tại trường, bởi tên ông nay gắn với chính nơi đào tạo những thế hệ học viên kinh doanh tiếp theo.

Đơn vị đào tạo sau đại học mang tên Jeffrey Thomasson sẽ kết nối 19 chương trình sau đại học của Kelley School of Business tại hai cơ sở Bloomington và Indianapolis. Việc tổ chức các chương trình trong một hệ thống chung được kỳ vọng giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực đào tạo, mạng lưới cố vấn và các hoạt động học tập gắn với môi trường kinh doanh thực tế.

Khoản tài trợ kỷ lục sẽ hỗ trợ đào tạo sau đại học, phát triển đội ngũ giảng viên và mở rộng cơ hội học bổng cho sinh viên (Ảnh Indiana University)

Khoản tài trợ giúp nhà trường có thêm nguồn lực để tăng cường đào tạo về trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới cho các sinh viên, bên cạnh những kiến thức quản trị truyền thống. Các hoạt động cố vấn nghề nghiệp, học tập trải nghiệm và hỗ trợ tìm kiếm cơ hội việc làm cũng nằm trong kế hoạch phát triển của trường.

Ngoài ra, khoản tài trợ còn hỗ trợ các vị trí giảng viên có nguồn kinh phí lâu dài, qua đó giúp trường thu hút nhân sự học thuật chất lượng cao. Đây là yếu tố quan trọng đối với các chương trình đào tạo sau đại học, nơi chất lượng giảng dạy và nghiên cứu có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của học viên.

Đối với sinh viên, một trong những thay đổi thiết thực nhất là việc mở rộng hỗ trợ tài chính, mở rộng cơ hội học bổng. Chương trình Thomasson Scholars sẽ cung cấp nguồn lực cho học viên sau đại học, tiếp nối chương trình Thomasson Fellows vốn đã hỗ trợ sinh viên bậc đại học tại Kelley.

Khoản tài trợ của gia đình Thomasson cũng nằm trong chiến dịch Never Daunted của Đại học Indiana, được triển khai nhằm mở rộng cơ hội cho sinh viên, thúc đẩy đổi mới và hỗ trợ các cộng đồng trong bang cũng như những khu vực khác. Với nhà trường, món quà 100 triệu USD không chỉ là một kỷ lục về giá trị tài chính mà còn tạo thêm nguồn lực để triển khai những mục tiêu đào tạo trong nhiều năm tới.

Nguồn: Indiana University