Chiều 27/12, Sở Y tế Lào Cai báo cáo tình hình 18 nạn nhân thương vong trong vụ lật xe ở xã Phình Hồ.

Danh tính 9 người thiệt mạng, trong đó 6 người trú tại Hà Nội, gồm: Trần Liên Hương (SN 1981, trú phường Đống Đa); Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, phường Từ Liêm); Lê Thị Thanh Thủy (SN 1972, trú ở Đống Đa); Nguyễn Phương Thảo (SN 1979, trú ở Mễ Trì); Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1979, trú ở Tràng Tiền); Đỗ Ngọc Thịnh (SN 1960, lái xe, trú ở phường Thanh Xuân).

Ba nạn nhân còn lại gồm: Phan Trung Anh (SN 1995, trú Bắc Ninh); Huỳnh Thị Anh Đào (SN 1981, ngụ TP.HCM); Phạm Thị Thanh Mai (SN 1987, trú ở Thái Nguyên).

Đoàn xe từ thiện bị lật khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Danh tính 9 nạn nhân bị thương, gồm: Phùng Mạnh Quân, 37 tuổi, trú tại Hà Nội. Nạn nhân bị đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não; Đỗ Thị Nhật Hồng, 37 tuổi, trú tại Hà Nội, bị chấn thương ngực kín;

Hoàng Ngọc Anh, 24 tuổi, trú tại Hà Nội, bị đa chấn thương khớp vai, ngực, bụng; Phạm Thị Thuý Hằng, 44 tuổi, trú tại Hà Nội, bị chấn thương ngực kín, huyết động tạm thời ổn định; Phan Phương Thảo, 18 tuổi, trú tại Hà Nội, bị đa chấn thương, vết thương vùng đầu.

Lý Công Chiều, 29 tuổi, trú tại Hà Nội, bị chấn thương ngực kín, vết thương tầng sinh môn. Bệnh nhân được cầm máu vết thương, sau dẫn lưu màng phổi ổn định; Nguyễn Thị Phương Khuyên, 26 tuổi, trú tại TP.HCM, bị đa chấn thương, tình trạng tạm ổn định.

Trần Bảo Yến, 22 tuổi, trú tại Hà Nội, bị đa chấn thương, gãy cẳng chân trái, chấn thương cột sống. Bệnh nhân được cố định xương gãy, chuyển tuyến.

Cả 8 nạn nhân bị thương đã được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Riêng bệnh nhân Phạm Trung Kiên, trú tại Hà Nội, bị chấn thương sọ não, hôn mê. Bệnh nhân đã chuyển về Bệnh viện đa khoa số 3 phẫu thuật cấp cứu do kíp mổ Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai thực hiện.

Trước đó, sáng 27/12, tài xế 65 tuổi, trú ở phường Thanh Xuân chở đoàn thiện nguyện gồm 17 người trên ô tô khách BKS 29B-614.06 di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Đến khoảng 7h40, ô tô đi đến km35 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, làm phương tiện bị lật úp phía lề đường phải hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai ban hành văn bản hỏa tốc, chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nạn nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu chữa người bị nạn, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tuyến đường xảy ra tai nạn.