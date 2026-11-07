Danh tính 1 cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân tặng trường cũ 30 tỷ đồng và ô tô hơn 600 triệu

Vừa qua, trong khuôn khổ lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), Tập đoàn GELEXIMCO đã trao tặng Đại học Kinh tế Quốc dân 2 món quà gồm: ô tô Jaecoo J5 SHS-H (có giá khoảng 600 triệu đồng) và 20 tỷ đồng dành cho Quỹ học bổng tài năng NEU - GELEXIMCO - ABBANK.

Về phía Ngân hàng TMCP An Bình, đơn vị trao tặng Quỹ học bổng tài năng NEU - GELEXIMCO - ABBANK 10 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ 500 triệu đồng cho hoạt động giáo dục – đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng. Trong đó, 200 triệu đồng dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Ngân hàng – Tài chính và 300 triệu đồng cấp học bổng cho sinh viên của Viện.

Ông Vũ Văn Tiền tặng trường cũ ô tô có giá hơn 600 triệu đồng. Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân

Đáng chú ý, người đứng đầu ABBANK và là nhà sáng lập GELEXIMCO, ông Vũ Văn Tiền, cũng chính là cựu sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo thông tin được Đại học Kinh tế Quốc dân công bố, ông Vũ Văn Tiền là cựu sinh viên khóa 24 của trường. Khi còn ngồi trên giảng đường, ông theo học ngành Kế hoạch với mong muốn trở thành một nhà quản lý trong tương lai.

Năm 1986, sau khi tốt nghiệp, ông bắt đầu công tác tại Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp Hà Nội. Đến năm 1993, ông cùng các cộng sự thành lập Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội, tiền thân của Tập đoàn GELEXIMCO ngày nay.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, GELEXIMCO được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Từ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, tập đoàn từng bước mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau.

Sau hơn 3 thập kỷ hoạt động, GELEXIMCO hiện là một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành. Theo thông tin tự công bố trên website, doanh nghiệp có doanh thu hàng năm trên 20.000 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 80.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, ông Vũ Văn Tiền hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK). Đây cũng là một trong những doanh nghiệp có mối liên hệ lâu năm với GELEXIMCO.

Theo hồ sơ nhân sự ABBANK công bố, ông Vũ Văn Tiền từng tham gia HĐQT ngân hàng từ tháng 6/2003, giữ chức Chủ tịch HĐQT trong giai đoạn tháng 3/2005 đến tháng 4/2018, sau đó đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT. Ông hiện trở lại giữ chức Chủ tịch HĐQT ngân hàng.

Trở lại trường cũ với vai trò doanh nhân và người đồng hành cùng sinh viên

Không chỉ tham gia hoạt động trao tặng, tại sự kiện ngày 29/10, ông Vũ Văn Tiền còn có buổi giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân với chủ đề “Dòng chảy tri thức và bản lĩnh nhân lực trong kỷ nguyên biến đổi”.

Chia sẻ với sinh viên, doanh nhân này đã kể lại những kỷ niệm từ thời còn ngồi trên ghế giảng đường, trong đó có câu chuyện lựa chọn ngành Kế hoạch với mong muốn trở thành một nhà quản lý trong tương lai. Theo ông, việc xác định mục tiêu từ sớm là động lực quan trọng để mỗi cá nhân không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và kiên trì theo đuổi định hướng nghề nghiệp.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn GELEXIMCO, Chủ tịch HĐQT ABBank, cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân đã giao lưu với sinh viên NEU. Ảnh: Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong phần giao lưu, ông Vũ Văn Tiền dành những lời nhắn nhủ tới sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân về hành trình khởi nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bền bỉ, bản lĩnh và những giá trị thực mà doanh nghiệp tạo ra.

Theo ông, khởi nghiệp không phải là cuộc chạy nước rút 100m để giành lấy những mức định giá cao, mà là hành trình marathon bền bỉ, đòi hỏi người khởi nghiệp phải đủ bản lĩnh vượt qua các chu kỳ kinh tế.

Ông cho rằng, điều quan trọng là phải xây dựng doanh nghiệp trên nền tảng những giá trị thực, thay vì chạy theo những con số ảo.

Từ kinh nghiệm thực tiễn này, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện tư duy hệ thống, khả năng tổng hợp thông tin và kỹ năng giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp. Đây không chỉ là những yêu cầu đối với người giữ vị trí quản lý mà còn là những năng lực sinh viên cần chủ động hình thành ngay trong quá trình học tập.