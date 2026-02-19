Đánh thức "ký ức trăm năm" bằng chuỗi trải nghiệm Tết đa thế hệ tại TPHCM

Show thực cảnh hoành tráng: Khi huyền thoại kết hợp cùng lịch sử

Điểm nhấn rực rỡ nhất của mùa lễ hội năm nay chính là show diễn đêm nghệ thuật đại cảnh trên sân khấu nước. Lần đầu tiên, Suối Tiên đầu tư quy mô lớn để tái hiện truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh kết hợp cùng hình tượng của 14 vị anh hùng dân tộc.

Show diễn diễn ra vào lúc 18h00 từ Mùng 2 đến Mùng 6 Tết tại Hồ Long Qui Ẩn Thủy. Với sự kết hợp giữa võ thuật hành động, hệ thống LED hiện đại, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và pháo hoa rực trời, chương trình hứa hẹn mang đến những cảm xúc bùng nổ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong không khí xuân rộn ràng.

Mega Central: Điểm đến của mọi thế hệ

Tại khu vực sân khấu trung tâm Mega Central, không gian Tết được chia thành các phân khu trải nghiệm đặc sắc, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng du khách.

- Tết Nguồn Cội: Không gian trang nghiêm với tiếng trống đồng, múa Lân - Sư - Rồng và hoạt động tương tác vẽ nón lá, mành tre.

- Tết Hòa Bình: Tái hiện khoảnh khắc sum vầy đầy xúc động của những người lính biên ải trở về trong niềm vui hòa bình.

- Tết Văn Hóa: Nơi hội tụ các loại hình nghệ thuật dân gian như Tuồng, Chèo, Cải lương kết hợp hoạt động vẽ mặt nạ truyền thống.

- Tết Gen Z: Không gian check-in rực rỡ với các giai điệu hiện đại, múa lửa, dance và remix dân gian, mang lại nguồn năng lượng trẻ trung cho lễ hội.

Bứt phá với các trò chơi cảm giác mạnh "độc nhất"

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, Suối Tiên 2026 còn ra mắt chuỗi trò chơi mới đầy kịch tính.

- Đường đua Go Kart: Trải nghiệm hóa thân thành tay đua F1 trên những đoạn cua nghẹt thở.

- Xe tăng hành trình chiến xa: Thử thách bản lĩnh cầm lái vượt địa hình và né chướng ngại vật.

- Đường trượt vô cực Infinity Slide: Tọa độ cảm giác mạnh mới toanh tại Biển Tiên Đồng với hiệu ứng ánh sáng ảo diệu.

Du khách yêu thích sự an nhiên có thể ghé thăm Suối Tiên Farm để trải nghiệm hái trái cây trực tiếp tại vườn với các loại quả cao cấp như nho mẫu đơn, vú sữa hoàng kim, sung Mỹ.

Tầm nhìn mới sau 30 năm phát triển

Phát biểu tại Hội nghị khách hàng, bà Bùi Thị Tố Trinh - Phó Tổng Giám đốc Suối Tiên cho biết, năm 2025 là cột mốc lịch sử đánh dấu 30 năm hình thành của đơn vị với những bước tiến vượt bậc về kinh tế số và thu hút khách quốc tế (tăng gấp 10 lần).

Hướng tới năm 2026, Suối Tiên không chỉ dừng lại ở một công viên chủ đề mà đang vươn mình mạnh mẽ với hệ sinh thái 4 dự án tầm cỡ quốc tế gồm: Suối Tiên Huyền Thoại (TP.HCM), Thành phố Du lịch Sơn Tiên (Đồng Nai), Suối Tiên Plaza (Tân Cảng) và Hậu Nghĩa Thiên Đô (Tây Ninh).

Lễ hội Mùa Xuân 2026 chính là phát pháo hiệu cho sự chuyển mình rực rỡ này, khẳng định sứ mệnh lấy văn hóa làm gốc và con người làm trung tâm của Suối Tiên.

Thông tin tham khảo:

* Thời gian: Khai hội từ Mùng 1 Tết Bính Ngọ.

* Giờ hoạt động: 07h30 – 21h00 hàng ngày.

Địa chỉ: 120 Xa Lộ Hà Nội, P. Tăng Nhơn Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

* Website: Suoitien.vn.