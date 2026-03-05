Danh sách MỚI NHẤT các trường xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Sư phạm Hà Nội, có thêm cả trường Y

Ngày 5/3, Trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh sách 38 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực SPT để tuyển sinh năm 2026. So với năm trước, con số này tăng thêm 13 trường, đáng chú ý có nhiều đơn vị thuộc khối kỹ thuật và y dược, thay vì chủ yếu là các trường đào tạo giáo viên như giai đoạn đầu triển khai.

Trước đó, nhà trường đã thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực độc lập năm 2026 nhằm lấy kết quả xét tuyển đại học chính quy. Đối tượng dự thi là học sinh lớp 12 THPT hoặc thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

Danh sách 38 đại học dùng điểm kỳ thi đánh giá năng lực SPT của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026:









Khác với những năm trước, kỳ thi SPT năm 2026 được tổ chức thành hai đợt. Đợt một diễn ra trong hai ngày 23 và 24/5 tại 5 địa phương gồm Hà Nội, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Đợt hai tổ chức vào ngày 30 và 31/5 tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng và Gia Lai. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi một trong hai đợt, không giới hạn số lượng đăng ký tại từng điểm thi. Lệ phí dự thi là 250.000 đồng mỗi môn.

Thí sinh có thể lựa chọn các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ (định hướng công nghiệp), Công nghệ (định hướng nông nghiệp) và Giáo dục kinh tế và pháp luật. Điểm mới của năm nay là lần đầu tiên các môn Tin học, Công nghệ và Giáo dục kinh tế và pháp luật được đưa vào danh sách bài thi, mở rộng lựa chọn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhà trường khuyến cáo thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của từng trường có sử dụng kết quả SPT để xét tuyển, từ đó cân nhắc tổ hợp môn phù hợp. Mỗi thí sinh được đăng ký tối thiểu ba bài thi và tối đa bảy bài thi; trong mỗi ca thi, thí sinh tham dự ít nhất một bài. Thời gian đăng ký dự thi kéo dài từ ngày 15/3 đến 15/4, kết quả dự kiến công bố trước ngày 15/6.

Theo thông tin từ nhà trường, nội dung các bài thi bám sát chương trình THPT, phù hợp với định hướng dạy học và kiểm tra, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề thi kết hợp câu hỏi trắc nghiệm và tự luận theo cấu trúc từng môn, hướng tới đánh giá mức độ hiểu biết kiến thức cốt lõi cũng như năng lực lập luận, phân tích, giải quyết vấn đề và sáng tạo của thí sinh. Thí sinh làm bài trực tiếp tại phòng thi, trả lời bằng cách tô phiếu trắc nghiệm và viết trên giấy thi theo quy định.