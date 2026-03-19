Danh sách các trường đại học cho sinh viên nghỉ 9 ngày dịp Giỗ tổ và 30/4-1/5

Thông tin về các kỳ nghỉ lễ dài ngày luôn là tâm điểm chú ý của cộng đồng sinh viên, đặc biệt là với những bạn học xa nhà. Trong năm 2026, do ngày Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 rơi vào các thời điểm khá gần nhau, nhiều trường đại học đã chủ động điều chỉnh lịch học, hoán đổi ngày dạy để tạo điều kiện cho sinh viên có một kỳ nghỉ xuyên suốt lên đến 9 ngày.

Dưới đây là danh sách một số trường đại học đã công bố lịch nghỉ lễ kéo dài kỷ lục này:

Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT)

Đây là một trong những đơn vị đầu tiên thông báo cho sinh viên nghỉ 9 ngày liên tục. Nhà trường quyết định cho sinh viên, giảng viên nghỉ thêm hai ngày làm việc là thứ Ba (28/4) và thứ Tư (29/4). Để đảm bảo tiến độ đào tạo, lịch học của hai ngày này sẽ được chuyển sang học bù vào các ngày thứ Bảy (9/5 và 16/5). Như vậy, sinh viên HUIT sẽ nghỉ từ thứ Bảy (25/4) đến hết Chủ nhật (3/5).

Trường Đại học Gia Định (GDU)

Đại diện nhà trường cho biết, do phần lớn sinh viên đến từ các tỉnh xa nên việc nghỉ dài ngày là cơ hội để các em về quê hoặc giải quyết việc cá nhân. Theo đó, sinh viên GDU được nghỉ lễ từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5. Nếu tính cả ngày thứ Bảy (25/4) trước đó, tổng thời gian nghỉ cũng kéo dài 9 ngày liên tiếp. Sinh viên sẽ quay trở lại trường học vào ngày 4/5.

Trường Đại học Ngoại thương (FTU)

Nhà trường đã chính thức thông báo chuyển toàn bộ các lớp học phần tổ chức học trực tiếp sang hình thức học trực tuyến trong hai ngày làm việc xen kẽ là thứ Ba (28/4) và thứ Tư (29/4). Quyết định này áp dụng cho tất cả các bậc, hệ đào tạo tại cả ba cơ sở (Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh). Nhờ phương án linh hoạt này, sinh viên Ngoại thương có thể chủ động học tập từ xa, tạo thành một kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày liên tục mà vẫn đảm bảo đúng tiến độ chương trình.





Trường Đại học Công nghệ Đông Á (EAUT)

Ở khu vực phía Bắc, Đại học Công nghệ Đông Á cũng đã thông báo lịch nghỉ từ 27/4 đến hết 1/5. Khi kết hợp với các ngày nghỉ cuối tuần trước và sau lễ, sinh viên trường này cũng có trọn vẹn 9 ngày nghỉ liên tục để tái tạo năng lượng.

Trường Đại học Thương mại (TMU)

Khác với phương án nghỉ hoàn toàn, Đại học Thương mại chọn cách linh hoạt hơn khi chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến (online) trong 2 ngày làm việc xen kẽ là 28/4 và 29/4. Điều này giúp sinh viên có thể chủ động về quê sớm hoặc đi du lịch mà vẫn đảm bảo tiến độ chương trình học, tạo cảm giác như một kỳ nghỉ dài 9 ngày không cần đến lớp.

Bên cạnh các trường nghỉ 9 ngày, một số trường khác chọn phương án nghỉ theo đợt riêng biệt hoặc chỉ nghỉ lễ chính thức. Chẳng hạn, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) cho sinh viên nghỉ đợt Giỗ tổ 2 ngày (26-27/4) và đợt 30/4-1/5 là 4 ngày (từ 30/4 đến 3/5). Như vậy các bạn sinh viên IUH sẽ phải đi học lại vào ngày 28 và 29/4.

Các trường thuộc ĐHQG TP.HCM đa số bố trí lịch nghỉ theo lịch chung của công chức, viên chức, tức là nghỉ Giỗ tổ 3 ngày (nếu không học Thứ Bảy) và nghỉ 30/4-1/5 là 4 ngày.

Việc các trường công bố sớm lịch nghỉ giúp sinh viên chủ động trong việc đặt vé tàu xe và sắp xếp kế hoạch cá nhân. Tuy nhiên, các bạn cũng cần lưu ý theo dõi lịch học bù cụ thể của trường mình để tránh việc nhầm lẫn thời gian sau khi quay trở lại học tập.