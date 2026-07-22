Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có công văn hướng dẫn tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2026-2027, áp dụng cho các trường còn thiếu chỉ tiêu so với số lượng được giao. Đợt tuyển sinh bổ sung này diễn ra trên phạm vi TP.HCM sau sáp nhập, bao gồm cả các trường thuộc địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Hình ảnh thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 2026 tại TP.HCM

Đợt tuyển sinh bổ sung lần này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng, mỗi nhóm có cách xét tuyển riêng, cụ thể như sau:

1. Chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1): Áp dụng cho học sinh đã có tên trong danh sách rà soát của các trường THCS có giảng dạy tiếng Nhật. Sở GD&ĐT xét tuyển theo điểm bài thi môn tiếng Nhật từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu còn thiếu tại Trường THPT Marie Curie.

2. Chương trình tiếng Anh tích hợp (Đề án 5695): Dành cho học sinh đã trúng tuyển vào trường có chương trình này theo nguyện vọng khác, nay muốn chuyển sang học tiếng Anh tích hợp. Trường tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh, xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

3. Các trường thuộc nhóm 3 nguyện vọng thường: Dành cho học sinh không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào vào trường công lập, nhưng có tổng điểm 3 môn thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) cộng điểm ưu tiên/khuyến khích ≥ điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường muốn đăng ký bổ sung. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký 1 trường duy nhất và không được thay đổi nguyện vọng sau khi nộp hồ sơ.

Mốc thời gian quan trọng

Toàn bộ quy trình từ công bố chỉ tiêu đến nhận học sinh trúng tuyển bổ sung diễn ra trong vòng khoảng nửa tháng, học sinh và phụ huynh cần lưu ý các mốc sau:

Thời gian Nội dung Chậm nhất 17g00 ngày 21/7/2026 Sở GD&ĐT công bố danh sách trường và chỉ tiêu tại ts10.hcm.edu.vn 22/7 – 17g00 ngày 29/7/2026 Các trường nhận hồ sơ đăng ký 30/7 – chậm nhất 17g00 ngày 31/7/2026 Trường rà soát, xét và tính danh sách trúng tuyển 01/8/2026 Trường báo cáo kết quả tuyển sinh về Sở 03/8 – chậm nhất 16g00 ngày 07/8/2026 Công bố danh sách trúng tuyển, tiếp nhận học sinh 08/8/2026 Trường gửi danh sách trúng tuyển (2 bản) về Sở

Lưu ý: Sau 16g00 ngày 07/8/2026, hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung sẽ không được tiếp nhận.

Hồ sơ đăng ký gồm phiếu báo điểm thi tuyển sinh lớp 10 có đóng dấu treo của trường THCS nơi học sinh dự thi, nộp trực tiếp tại trường THPT đăng ký.

Danh sách 79 trường THPT tuyển sinh bổ sung

Danh sách các trường THPT công lập tuyển sinh bổ sung

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung của 79 trường là hơn 3.400 học sinh. Trong đó, trường có chỉ tiêu bổ sung lớn nhất là THPT Phong Phú (xã Bình Hưng) với 214 chỉ tiêu, kế đến là THPT Nguyễn Văn Tăng (199) và THPT Trung Lập (157). Ở chiều ngược lại, một số trường khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chỉ còn thiếu vài chỉ tiêu như THPT Võ Thị Sáu (2), THPT Minh Đạm (3), THPT Ngô Quyền (7) và THPT Hòa Hội (7).

Lưu ý dành cho học sinh và phụ huynh:

- Học sinh phải có tên trên hệ thống quản lý thi của Sở GD&ĐT mới được tham gia xét tuyển bổ sung.

- Chỉ được đăng ký một nguyện vọng bổ sung tại một trường trong nhóm 3 nguyện vọng thường, và không được đổi trường sau khi đã nộp hồ sơ.

- Theo dõi thông tin chính thức về chỉ tiêu và kết quả tại hệ thống ts10.hcm.edu.vn , tránh nghe theo thông tin không chính thống vì Sở GD&ĐT yêu cầu các trường không tự ý phát ngôn khi chưa có ý kiến thống nhất.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM