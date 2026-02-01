Danh sách 34 điểm bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán 2026 tại Hà Nội

Theo kế hoạch dự kiến, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời lượng 15 phút vào đêm 17/2, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Hoạt động được triển khai tại nhiều khu vực trên địa bàn, với tổng cộng 34 trận địa pháo hoa, gồm cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp, nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức của đông đảo người dân trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Trong đó, Hà Nội dự kiến bố trí 11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật.

Cụ thể, các trận địa pháo hoa tầm cao dự kiến được đặt trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội Mới và khu vực trước Bưu điện Hà Nội, thuộc phường Hoàn Kiếm.

Tại khu vực phía Nam và phía Tây nội đô, pháo hoa sẽ được bắn tại Đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm) và vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ).

Màn pháo hoa mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành công tại Hà Nội, tối 23/1. (Ảnh: Thành Vĩnh)

Ngoài ra, các điểm bắn tầm cao còn được bố trí tại hồ Văn Quán (phường Hà Đông), Thành cổ Sơn Tây (phường Sơn Tây), khu đất dự án hồ điều hòa thuộc xã Thanh Trì, Trung tâm Thể dục thể thao xã Đông Anh, Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh) và Công viên Gia Lâm (xã Gia Lâm).

Cùng với pháo hoa tầm cao, TP Hà Nội dự kiến tổ chức 23 trận địa pháo hoa tầm thấp tại nhiều điểm trên địa bàn.

Tại khu vực nội thành, pháo hoa tầm thấp dự kiến được bắn ở Đông Nam hồ Ngọc Khánh (phường Giảng Võ), Công viên hồ Đền Lừ (phường Tương Mai), Công viên Long Biên và Công viên Kid Bằng Lăng trong khu đô thị Vinhomes Riverside (phường Việt Hưng), hồ Đống Đa (phường Ô Chợ Dừa), Công viên Cầu Giấy (phường Cầu Giấy), Công viên Thanh Xuân (phường Thanh Xuân) và Công viên Phùng Khoang (phường Đại Mỗ).

Ở khu vực ngoại thành, các trận địa pháo hoa tầm thấp dự kiến đặt tại sân thượng tầng 5 trụ sở UBND xã Quang Minh; sân vận động các xã Quảng Oai, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Vân Đình, Sóc Sơn, Phúc Thọ; khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic tại xã Thượng Phúc; sân thượng tầng 6 trụ sở cơ sở 3 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Phúc Thọ (xã Quốc Oai); tiểu khu Thao Chính (xã Phú Xuyên); Công viên Hồ sinh thái (xã Mỹ Đức); Công viên cây xanh (xã Thanh Oai); khu đô thị Mailand Hanoi City (xã Sơn Đồng) và khu trạm bơm xã Minh Châu.