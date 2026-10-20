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Danh sách 18 loài cây Hà Nội cấm trồng trên đường phố

Lộc Liên - Doãn Cường,
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Thành phố đưa ra danh mục cây cấm trồng, trong đó có trứng cá, dâu da, trúc đào, bồ hòn... do có độc tố, gây nghiện, có gai và cành giòn dễ gãy đổ.

Theo Tiền phong Copy link 20/10/2026 15:23 (GMT +7)
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