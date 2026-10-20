Danh sách 18 loài cây Hà Nội cấm trồng trên đường phố Lộc Liên - Doãn Cường, 18:00 20/10/2026 Chia sẻ Thành phố đưa ra danh mục cây cấm trồng, trong đó có trứng cá, dâu da, trúc đào, bồ hòn... do có độc tố, gây nghiện, có gai và cành giòn dễ gãy đổ. Hà Nội ban hành danh mục quản lý cây xanh: Không còn cây hoa sữa Cận cảnh diện mạo đường phố Hà Nội sau đợt cắt tỉa hoa sữa Hà Nội sẽ thay thế hoa sữa phố Nguyễn Du bằng cây sao đen Theo Tiền phong Copy link 20/10/2026 15:23 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/danh-sach-18-loai-cay-ha-noi-cam-trong-tren-duong-pho-post1886930.tpo Chia sẻ danh mục cây cấm trồng tin nóng mỗi ngày