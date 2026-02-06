Danh mục những điều giáo viên tuyệt đối không được làm từ năm 2026

Kể từ ngày 30.1.2026, Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực, thiết lập một hệ thống quy tắc ứng xử mới, chặt chẽ hơn đối với nhà giáo.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong ứng xử với người học

Mối quan hệ thầy trò là trọng tâm của mọi quy định ứng xử. Từ năm 2026, nhà giáo tuyệt đối không được thực hiện các hành vi sau:

- Không phân biệt đối xử: Tuyệt đối không có hành vi phân biệt đối xử giữa những người học dưới mọi hình thức

- Không xúc phạm, bạo hành: Nghiêm cấm mọi hành vi gây tổn thương, trù dập, định kiến, bạo hành hoặc xâm hại người học

- Không ép buộc tham gia hoạt động tự nguyện: Nhà giáo không được cưỡng ép người học tham gia các hoạt động mang tính chất tự nguyện

- Không gian lận kết quả: Tuyệt đối không cố ý làm sai lệch kết quả trong các hoạt động tuyển sinh và đánh giá người học

- Không công khai thông tin trái quy định: Mọi thông tin của người học phải được bảo mật theo đúng quy định pháp luật

Ảnh minh họa: Xây dựng chính sách

Vùng cấm trong ứng xử với phụ huynh và đồng nghiệp

Xây dựng một môi trường sư phạm đoàn kết và chuyên nghiệp đòi hỏi nhà giáo phải tuân thủ các chuẩn mực:

- Với phụ huynh: Không được có hành vi xúc phạm, áp đặt, vụ lợi hoặc ép buộc cha mẹ học sinh tham gia các hoạt động trái quy định

- Với đồng nghiệp: Tuyệt đối không xúc phạm, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc đùn đẩy trách nhiệm chuyên môn

- Với cấp trên: Không được thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

- Thông tin nội bộ: Không công khai các thông tin cá nhân của đồng nghiệp trái với quy định của pháp luật

Các hành vi bị cấm trong lối sống và không gian mạng

Trong thời đại số, nhà giáo cần mẫu mực cả trong đời thực lẫn trên các nền tảng trực tuyến:

- Không sử dụng chất kích thích: Tuyệt đối không hút thuốc lá, sử dụng đồ uống có cồn khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy

- Không lợi dụng chức danh: Không dùng hình ảnh, danh hiệu nhà giáo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hay tư lợi cá nhân

- Không tự ý bỏ việc: Nhà giáo phải tuân thủ sự phân công và không được tự ý bỏ nhiệm vụ giảng dạy

- Không lan truyền tin giả: Tuyệt đối không tuyên truyền nội dung trái quan điểm của Đảng, Nhà nước và phải chống tin giả trên mạng xã hội