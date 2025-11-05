Danh mục ẩm thực "healthy trên mây" - Dấu ấn hợp tác giữa Tập đoàn TH và Vietnam Airlines

Nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng trong từng điểm chạm dù là nhỏ nhất, vừa qua Tập đoàn TH và Vietnam Airlines đã tiếp tục hợp tác để mở rộng danh mục sản phẩm TH phục vụ trên các chuyến bay và phòng chờ Thương gia. Cái bắt tay của hai thương hiệu hàng đầu quốc gia đã làm phong phú thực đơn cho hành khách - mang đến trải nghiệm ẩm thực "healthy trên mây" vừa gần gũi lại vừa mới mẻ, khác biệt.

Sản phẩm của Tập đoàn TH từ nhiều năm qua đã có mặt trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, mang đến cho hành khách những lựa chọn ẩm thực tươi ngon, bổ dưỡng và hoàn toàn từ thiên nhiên. Từ tháng 7/2024, sự hợp tác có thêm bước tiến chiến lược với việc mở rộng danh mục sản phẩm phục vụ.

Sản phẩm TH được đưa vào danh mục ẩm thực của Vietnam Airlines gồm: sữa tươi tiệt trùng TH true MILK; sữa hạt TH true NUT; sữa chua ăn TH true YOGURT; các sản phẩm sữa chua "Top cup" độc đáo gồm vị cốm nếp giòn và ngũ cốc ca cao; sữa chua men sống TH true YOGURT PROBIOTICS với 18 tỷ lợi khuẩn trong mỗi chai; kem TH true ICE CREAM với vị thơm ngon từ sữa tươi; nước trái cây TH true JUICE; bơ TH true BUTTER làm từ sữa tươi sạch; trà tự nhiên TH true TEA với nguyên liệu từ những vùng trồng trà nổi tiếng của Việt Nam,... cùng nhiều sản phẩm khác được luân phiên tùy sử dụng tùy giai đoạn.

Sự hiện diện của sản phẩm mang thương hiệu TH trên các chuyến bay Vietnam Airlines đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trên hành trình "Vì sức khỏe cộng đồng" mà tập đoàn theo đuổi. Đồng thời, hợp tác này cũng đã giúp TH trở thành một trong những thương hiệu Việt tiên phong trong việc đưa trải nghiệm "sống xanh – sống khỏe" cất cánh trên bầu trời.

Với lịch sử hơn 15 năm, TH true MILK đã khẳng định vị thế không chỉ ở lĩnh vực sữa tươi sạch mà còn ở đồ uống, thực phẩm chế biến và nhiều ngành hàng khác. Cụm trang trại bò sữa tập trung của TH tại Nghệ An hiện nắm giữ kỷ lục thế giới về quy mô, với quy trình khép kín và ứng dụng công nghệ cao toàn diện trong chăn nuôi, quản lý đàn bò và sản xuất sữa tươi.

Thương hiệu TH đã có mặt tại nhiều thị trường trên thế giới, từ Trung Quốc, các nước ASEAN đến Liên bang Nga, với niềm tự hào của một Thương hiệu Việt – Chất lượng quốc tế. Nhiều sản phẩm TH được vinh danh Thương hiệu Quốc gia, giành các giải thưởng quốc tế uy tín như giải thưởng "Sản phẩm của năm" 5 năm liền từ 2015 – 2019 tại Triển lãm Thực phẩm Thế giới World Food tại Moscow (Nga), Thực phẩm tốt nhất ASEAN, Sản phẩm mới xuất sắc Stevie Award, 3 giải thưởng sản phẩm xuất sắc Global Brands (Anh) 2025,…