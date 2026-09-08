Đánh giá POCO F9 Ultra: Liệu đây có phải là mẫu máy toàn diện nhất của hãng?

Điều này giúp thiết bị không chỉ phục vụ tốt nhu cầu giải trí cường độ cao mà còn mang lại một trải nghiệm sử dụng hàng ngày trọn vẹn, đặt ra câu hỏi liệu đây có thực sự là bước tiến hoàn thiện nhất của dòng sản phẩm này hay không.

Thiết kế đầm chắc và không gian hiển thị rộng rãi

Chiếc POCO F9 Ultra mang lại cảm giác cầm nắm đầm tay với trọng lượng 238 gram và kích thước lớn. Khung viền nhôm kết hợp cùng mặt kính bảo vệ Gorilla Glass 7i và chuẩn kháng nước IP68 giúp máy trở nên bền bỉ hơn trong quá trình sử dụng. Ở mặt lưng, cụm camera được thiết kế phẳng, đi kèm một vòng đèn thông báo nhỏ xung quanh khu vực loa, tạo nên điểm nhấn tinh tế mà không quá phô trương.

So với nhiều dòng điện thoại khác trên thị trường, màn hình của POCO F9 Ultra thực sự nổi bật với kích thước 6,9 inch. Tấm nền AMOLED độ phân giải cao kết hợp cùng tốc độ làm mới lên đến 185 Hz mang lại hình ảnh chi tiết và các thao tác vuốt chạm phản hồi nhanh chóng, hỗ trợ tốt cho việc xem phim hay thao tác công việc đa nhiệm.

Ảnh: thegioididong.com

Sức mạnh xử lý và hệ thống âm thanh

Mang trong mình bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, POCO F9 Ultra có khả năng mở ứng dụng nhanh và xử lý mượt mà nhiều tác vụ cùng lúc. Trong các bài thử nghiệm thực tế, thiết bị duy trì tốc độ khung hình cao và ổn định ở các tựa game yêu cầu đồ họa nặng mà vẫn kiểm soát tốt lượng nhiệt tỏa ra.

Bên cạnh cấu hình, trải nghiệm âm thanh cũng được chăm chút với hệ thống loa 2.1 kết hợp cùng công nghệ tinh chỉnh từ Bose. Loa cho âm lượng to, dải âm trầm rõ nét, giúp không gian giải trí trở nên sống động hơn mà không bắt buộc phải kết nối thêm thiết bị âm thanh bên ngoài.

Dung lượng pin bền bỉ và khả năng chụp ảnh

Thiết bị được trang bị viên pin có dung lượng lên đến 8050 mAh, một con số khá lớn so với mặt bằng chung của các thiết bị di động hiện nay. Mức dung lượng này cho phép người dùng thoải mái sử dụng hỗn hợp nhiều tác vụ trong thời gian dài mà không phải lo lắng về việc sạc lại liên tục. Khi cần nạp năng lượng, máy cũng hỗ trợ sạc nhanh có dây 100 W và sạc không dây 50 W để tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Hệ thống máy ảnh của POCO F9 Ultra cũng ghi nhận sự nâng cấp với camera chính độ phân giải 200 MP, đi kèm ống kính tele 50 MP hỗ trợ thu phóng quang học 5x và một camera góc siêu rộng 50 MP. Hình ảnh cho ra có độ chi tiết tốt, dải nhạy sáng rộng và màu sắc hài hòa ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Máy cũng có thể quay video độ phân giải lên đến 8K, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc hàng ngày

Ảnh: thegioididong.com

Mức giá hấp dẫn và chính sách ưu đãi tại Thế Giới Di Động

Hiện nay, chiếc Xiaomi POCO F9 Ultra đang được phân phối chính hãng tại hệ thống Thế Giới Di Động với các chính sách giá tốt. Đối với phiên bản bộ nhớ 12GB/256GB, máy đang có giá bán 25.990.000 đồng, giảm 13% so với mức giá gốc. Phiên bản cao hơn với bộ nhớ 16GB/1TB được bán với giá 31.990.000 đồng, tương đương mức giảm 20%.