Đánh giá OPPO Find X10 Pro Max: Ngôi vương nhiếp ảnh mới hay chỉ là hiệu ứng truyền thông?

Hệ thống máy ảnh với độ phân giải cao

Điểm nhấn lớn nhất trên OPPO Find X10 Pro Max chính là cụm ba camera ở mặt lưng đều sở hữu cảm biến lên đến 200MP. Sự đồng đều về thông số giúp thiết bị ghi lại hình ảnh sắc nét ở nhiều điều kiện và góc chụp khác nhau. Cảm biến chính có khẩu độ lớn 1.5 giúp thu nhận ánh sáng tốt hơn khi chụp trong môi trường tối.

Phía trước thiết bị là ống kính 50MP có góc nhìn rộng lên đến 100 độ. Trang bị này giúp người dùng dễ dàng lấy được nhiều chi tiết bối cảnh xung quanh hơn khi chụp cá nhân hoặc chụp nhóm. Nhờ sự hợp tác cùng Hasselblad, phần mềm xử lý hình ảnh của máy mang lại tông màu da tự nhiên, chân thực và hạn chế được tình trạng tăng độ nét quá mức.

OPPO Find X10 Pro Max tại Thế Giới Di Động

Khả năng quay video và bộ phụ kiện mở rộng

Khả năng ghi hình trên thiết bị đáp ứng tốt các nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao. Máy hỗ trợ quay video ở định dạng 4K với tốc độ 120 khung hình/giây, hoặc 8K ở 30 khung hình/giây. Hệ thống ổn định hình ảnh điện tử hoạt động trơn tru, giúp các đoạn phim cầm tay ít bị rung lắc.

Đối với những ai thích chụp ảnh thu phóng xa, hãng còn mang đến một bộ phụ kiện ống kính viễn vọng Teleconverter Kit gắn ngoài. Phụ kiện này giúp tăng cường độ chi tiết khi thu phóng lên mức 10x hoặc 20x. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần một thiết bị có khả năng chụp ảnh tốt, gọn gàng để sử dụng hàng ngày, phiên bản OPPO Find X10 5G tiêu chuẩn vẫn là một lựa chọn rất đáng chú ý.

Cấu hình và dung lượng pin thực tế

Để xử lý mượt mà các tác vụ nhiếp ảnh nặng, máy được trang bị vi xử lý Dimensity 9600 Pro. Giao diện ColorOS 17 mang lại tốc độ phản hồi nhanh nhạy khi chuyển đổi giữa các ống kính hay các chế độ chụp.

Đáng chú ý, thiết bị sở hữu viên pin có dung lượng 7150 mAh đối với phiên bản quốc tế. Mức pin này giúp người dùng thoải mái quay phim và chụp ảnh liên tục. Máy cũng hỗ trợ khả năng nạp lại năng lượng nhanh chóng thông qua sạc có dây 80 W và sạc không dây 50 W.

OPPO Find X10 Pro Max tại Thế Giới Di Động

Các phiên bản màu sắc và chính sách mở bán

Hiện nay, chiếc OPPO Find X10 ProMax đang được kinh doanh tại hệ thống Thế Giới Di Động với hai tùy chọn màu sắc là Trắng và Titan. Thiết bị đi kèm cấu hình mạnh mẽ gồm RAM 16GB và bộ nhớ lưu trữ rộng rãi 512GB.

Khách hàng khi mua sắm trong thời gian này sẽ nhận được gói quà tặng có trị giá lên đến 12 triệu đồng. Hệ thống bán lẻ mang đến giải pháp tối ưu chi phí thông qua chương trình thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng và chính sách trả chậm 0% với kỳ hạn 14 tháng. Ngoài ra, người dùng sẽ được bảo vệ thiết bị tốt hơn với gói bảo hành 12 tháng áp dụng riêng cho phần màn hình và mặt kính camera.