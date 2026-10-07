Đánh giá Nothing Phone 4b: Ai nên mua?

Dựa trên trải nghiệm thực tế, chiếc máy này sẽ phát huy tối đa giá trị khi được đặt vào tay đúng nhóm người dùng có nhu cầu phù hợp.

Người chuộng thiết kế mới mẻ và phần mềm sạch

Nhóm người dùng cảm thấy nhàm chán với các thiết kế điện thoại quen thuộc sẽ dễ dàng bị thu hút bởi mẫu máy này. Mặt lưng máy sở hữu phong cách thiết kế lộ bảng mạch kết hợp cùng dải đèn thông báo mang lại hiệu ứng thị giác rất riêng.

Đặc biệt, phiên bản màu trắng được đánh giá cao nhất khi tạo sự đồng điệu với các chi tiết đèn và điểm nhấn màu đỏ trên thân máy. Thiết bị được làm từ nhựa và có các con ốc vít mang tính trang trí, tạo nên dáng vẻ công nghiệp hiện đại. Hãng cũng cẩn thận trang bị sẵn ốp lưng trong suốt và dán màn hình bằng nhựa để người dùng có thể sử dụng ngay khi mở hộp.

Bên cạnh thiết kế, hệ điều hành là một điểm cộng lớn. Những ai thích một giao diện gọn gàng, không có ứng dụng rác sẽ cảm thấy hài lòng với thiết bị này. Máy còn được cam kết hỗ trợ cập nhật Android trong 3 năm và cập nhật bảo mật lên đến 6 năm, phù hợp cho những người muốn sử dụng một thiết bị trong thời gian dài mà vẫn đảm bảo tính an toàn.

Ảnh: thegioididong.com

Người cần thời lượng sử dụng bền bỉ

Nếu bạn là người thường xuyên di chuyển và không muốn mang theo sạc dự phòng, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc. Máy mang trong mình viên pin dung lượng 5200 mAh, cung cấp thời gian sáng màn hình đạt từ 6 đến 8 giờ. Mức pin này đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu liên lạc và làm việc trong suốt một ngày dài mà không mang lại cảm giác lo lắng về việc cạn năng lượng giữa chừng. Đi kèm với đó là công suất sạc 33W, đủ để nạp lại đầy pin trong khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Không gian hiển thị của máy cũng đáp ứng tốt nhu cầu giải trí với tấm nền AMOLED 6.77 inch cùng tần số quét 120 Hz, mang lại các thao tác cuộn trang êm ái. Dù vậy, độ sáng của màn hình khi dùng dưới trời nắng gắt chỉ dừng ở mức vừa đủ dùng chứ chưa thực sự cao.

Ảnh: thegioididong.com

Người dùng nhu cầu cơ bản, không khắt khe về cấu hình

Sản phẩm này không hướng đến những người đam mê chơi game đồ họa nặng hay các nhiếp ảnh gia di động. Vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4 trên máy hoạt động trơn tru với các tác vụ nhắn tin, lướt mạng xã hội hay giải trí với các tựa game nhẹ nhàng. Khi mở nhiều ứng dụng hoặc chơi game nặng, máy đôi lúc sẽ gặp hiện tượng khựng nhẹ.

Về khả năng thu nhận hình ảnh, máy sở hữu camera chính 50 megapixel và camera góc siêu rộng 8 megapixel. Chất lượng ảnh chụp ở điều kiện đủ sáng có độ chi tiết tốt và màu sắc ấm áp. Tuy nhiên, trong môi trường thiếu sáng, ảnh dễ bị nhiễu hạt và dải nhạy sáng không cao. Việc không có camera tele cũng khiến máy phải dùng thu phóng kỹ thuật số khi cần chụp cận cảnh.

Ảnh: thegioididong.com

Chính sách giá và khuyến mãi hiện hành

Với mức giá được tinh chỉnh, chiếc Nothing Phone 4b bản 8GB/128GB hiện đang được bán ra với mức giá 10.290.000đ, tiết kiệm hơn so với giá niêm yết ban đầu là 10.990.000đ.

Khi chọn mua sắm sản phẩm tại hệ thống Thế Giới Di Động, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm ngay 500.000đ cùng một phần quà là chiếc quạt tản nhiệt. Khách hàng có thể dễ dàng sở hữu thiết bị thông qua hình thức trả chậm với lãi suất 0% hoặc tham gia chương trình thu cũ đổi mới để được trợ giá lên tới 3 triệu đồng. Sản phẩm đi kèm chính sách bảo hành chính hãng 24 tháng, giúp người dùng an tâm hơn trong suốt vòng đời sử dụng máy.