Đánh giá Galaxy Z Fold8 sau 48 giờ: Nhiều lý do để thích chiếc máy này!

Thời điểm ra mắt và thiết kế màn hình tối ưu đa nhiệm

Sự kiện Galaxy Unpacked 2026 chính thức khép lại vào chiều ngày 22 tháng 7 năm 2026 theo giờ Việt Nam, mang đến nhiều bất ngờ cho giới công nghệ. Điểm thay đổi lớn nhất trên chiếc Samsung Galaxy Z Fold8 chính là việc chuyển sang tỷ lệ hiển thị mới, mang lại một thiết bị gập có form dáng tương tự máy tính bảng.

Nhờ không gian rộng rãi này, người dùng có thể gõ phím thoải mái bằng hai ngón tay cái mà không có cảm giác gò bó. Việc xoay dọc máy để đọc tin tức hay xoay ngang để xem video cũng diễn ra tự nhiên và thuận tiện hơn rất nhiều.

Ảnh: thegioididong.com

Khả năng hiển thị và công nghệ bản lề mới

Màn hình bên trong của máy ghi điểm nhờ khả năng chống phản chiếu hiệu quả, giúp nội dung hiển thị rõ nét ngay cả khi sử dụng dưới trời nắng. Năm nay, nhà sản xuất đã trang bị công nghệ Flex Titanium, giúp phần nếp gấp ở giữa màn hình mờ đi đáng kể.

Bề mặt hiển thị được kéo căng, phẳng và mang lại cảm giác vuốt chạm rất chắc chắn. Tuy vậy, khi quan sát ở ngoài trời, độ sáng của màn hình ngoài có phần thấp hơn một chút so với màn hình chính.

Ảnh: thegioididong.com

Trải nghiệm camera và hệ điều hành One UI 9.0

Về khả năng nhiếp ảnh, thiết bị cho ra những bức hình với màu sắc rực rỡ đặc trưng, tuy nhiên chi tiết sẽ giảm đi khi phóng to do thiếu vắng ống kính tele chuyên dụng. Bù lại, máy thể hiện rất tốt ở khả năng quay video với tính năng chống rung mượt mà và khả năng khóa đường chân trời.

Các công cụ Galaxy AI như Photo Assist hay khả năng xóa vật thể dư thừa cũng được tích hợp sâu, hỗ trợ hậu kỳ ảnh dễ dàng. Ngay khi mở hộp, máy cùng với chiếc Samsung Galaxy Z Flip8 đều được cài đặt sẵn giao diện One UI 9.0 với nhiều cải tiến về hiệu ứng chuyển cảnh.

Ảnh: thegioididong.com

Thời lượng pin dài và khả năng tản nhiệt tốt

Thiết bị duy trì phong độ ổn định với thời lượng sử dụng trọn vẹn một ngày, ngay cả khi người dùng bật kết nối mạng 5G liên tục. Máy kiểm soát nhiệt độ khá tốt, chỉ ấm lên nhẹ nhàng chứ không gặp tình trạng nóng ran bất thường trong suốt quá trình trải nghiệm.

Khả năng tản nhiệt này thậm chí được đánh giá là nhỉnh hơn đôi chút so với phiên bản Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra nhờ kích thước khung máy tối ưu hơn. Về phần âm thanh, dải loa kép cho âm lượng lớn và thể hiện tốt ở dải mid, rất phù hợp cho thói quen nghe nhạc pop nhẹ nhàng hoặc podcast.

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Hiện tại, thế hệ điện thoại gập mới đã được hệ thống Thế Giới Di Động mở bán với mức giá bám sát các chính sách giá chính thức từ nhà sản xuất. Khách hàng mua sắm sẽ nhận được nhiều ưu đãi thiết thực như giảm giá trực tiếp 2 triệu đồng hoặc hỗ trợ thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng. Người dùng có thể an tâm lựa chọn nhờ chính sách bảo hành lên đến 36 tháng, đặc quyền thay màn hình miễn phí một lần trong hai năm và các gói hỗ trợ trả góp 0% vô cùng linh hoạt.