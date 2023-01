Đánh đấm tưng bừng trong phim cổ trang 'bom tấn' Lưu Thi Thi vẫn đẹp mê mẩn

Sau thời gian dài ghi hình, cuối cùng dự án cổ trang Nhất niệm quan sơn cũng chính thức đóng máy. Để đánh dấu cột mốc này, ekip sản xuất đã tung ra hình ảnh Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh đánh đấm tưng bừng.

Lưu Thi Thi mặc trang phục đỏ, đôi mắt ánh lên sát khí khi phải đối đầu với kẻ thù hung tợn.

Đồng hành cùng Lưu Thi Thi còn có Lưu Vũ Ninh, cặp đôi tả xung hữu đột đánh đấm tưng bừng trong khá đẹp mắt.

Lưu Thi Thi quay cảnh đánh nhau trên phim trường "Nhất niệm quan sơn". Ảnh: Weibo

Đôi mắt của cô đằng đằng sát khí. Ảnh: Weibo

Dẫu vậy, Lưu Thi Thi vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài quá xinh đẹp. Ảnh: Weibo

Trước đó, trong các video clip hậu trường, Lưu Thi Thi cũng gây ấn tượng với phân cảnh múa quạt uống rượu. Nhờ nền tảng vũ đạo tốt nên Lưu Thi Thi khá thoải mái khi quay những cảnh này.

Nhất niệm quan sơn có sự góp mặt của các diễn viên: Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh, Phương Dật Luân, Hà Lam Đậu, Trần Hạo Vũ, Thường Hoa Sâm, Trần Hựu Duy, Vương Nhất Triết, Trần Đô Linh, Trần Tiểu Vân, Hoàng Mộng Oánh, Trương Chỉ Khê, Lý Hoan.

Lưu Vũ Ninh là bạn diễn của Lưu Thi Thi trong dự án lần này. Ảnh: Weibo

Cách đây không lâu, đoàn phim Nhất niệm quan sơn vướng ồn ào với một nhân viên trong đội võ thuật, cụ thể, người này lên mạng xã hội tố đoàn phim không chịu bồi thường cho mình sau khi gặp chấn thương vì quay cảnh hành động nguy hiểm.

Sau đó, phía đoàn phim đáp trả thông tin rằng vào ngày 23/9, có 1 nhân viên vô tình bị thương trong lúc làm việc. Đoàn phim có đề nghị người này đến bệnh viện kiểm tra nhưng nhân viên kia cho rằng vết thương không có triệu chứng gì đặc biệt nên từ chối đi khám.

Hiện tại, đoàn phim "Nhất niệm quan sơn" đang vướng rắc rối với 1 nhân viên trong đội võ thuật. Ảnh: Weibo

Ồn ào lần này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến diễn viên chính Lưu Thi Thi. Ảnh: Weibo

Đến ngày 25/9, nhân viên đó cảm thấy đau, đội võ thuật đã đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là bác sĩ chẩn đoán người đấy bị gãy xương bàn chân. Đến ngày 16/11, trong lần gần nhất đi khám thì chấn thương này đã lành, bác sĩ cũng khuyên nhân viên đó nên nghỉ ngơi 3 tháng. Chi phí khám chữa bệnh phát sinh trong thời gian đó do đoàn phim chi trả, người bị thương không có ý kiến phản đối hay yêu cầu gì khác.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì người này lại trực tiếp liên lạc với đoàn phim để đòi bồi thường một khoản khá lớn. Phía đoàn phim thông tin rằng họ đã làm việc với phim trường Hoành Điếm lẫn cơ quan chức năng để nhờ can thiệp giải quyết vụ việc. Phía đoàn phim vẫn giữ liên lạc tích cực với người bị thương nhung từ chối mức bồi thường do người này đưa ra vì lý do số tiền quá lớn và không phù hợp với tình hình thực tế.