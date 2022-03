Dương Mịch nhắn nhủ điều gì với Lưu Thi Thi hậu "tái hợp" mà thu hút tới hơn 2 tỷ lượt xem?

Vừa qua, Dương Mịch bất ngờ đăng tải một bài viết lên trang cá nhân để chúc mừng Lưu Thi Thi: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ, xinh đẹp". Kèm đó là bức ảnh hai diễn viên chụp ảnh "nhí nhố" cùng nhau cực đáng yêu.

Được biết, đây là lần đầu tiên sau 11 năm Dương Mịch đăng bài về Lưu Thi Thi, chính vì thế mà cộng đồng mạng xứ Trung hiện đang rất náo nhiệt. Từ khóa "Dương Mịch chúc Lưu Thi Thi mãi mãi hạnh phúc vui vẻ xinh đẹp" đang nhận được hơn 2 tỷ lượt đọc trên Weibo.

Cùng lúc ấy, netizen cũng "đào" lại những khoảnh khắc thể hiện tình bạn gắn bó đáng ngưỡng mộ của hai mỹ nhân đình đám nhất nhì Cbiz. Khi cặp bạn thân này đứng cạnh nhau đã khiến cho người hâm mộ "mãn nhãn" bởi nhan sắc và thần thái đỉnh cao khó ai sánh bằng.

Bài đăng trên trang Weibo của Dương Mịch.

Lưu Thi Thi và Dương Mịch quen biết nhau từ năm 2009 khi cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim "Tiên kiếm kỳ hiệp 3". Lúc bấy giờ, họ ở chung một công ty quản lý, cùng quê Bắc Kinh, hơn thế tuổi tác lại tương đồng nên hai người đẹp nhanh chóng trở thành bạn thân, dính nhau như sam trong mọi chuyến đi.

Trước đó hai mỹ nhân từng dính nhiều tin đồn tình chị em rạn nứt do tranh chấp tài nguyên, thương vụ với nhãn hàng và cũng do sếp của Lưu Thi Thi bất hòa với Dương Mịch. Tuy nhiên, đến nay Lưu Thi Thi và Dương Mịch đã trấn an người hâm mộ và chứng minh rằng tình bạn của họ trường tồn được suốt 11 năm.

