Dành 7 ngày để ở một thành phố biển Việt Nam, vị khách Tây lại cảm thấy rất tiếc bởi 1 điều

Việt Nam ngày càng xuất hiện dày đặc trên bản đồ du lịch của bạn bè quốc tế. Từ những đô thị nhộn nhịp đến các vùng biển xanh ngắt, nhiều du khách nước ngoài sau khi trải nghiệm đều phải thốt lên rằng: "Giá như mình biết sớm hơn".

Mới đây, một vị khách Tây tên là Matt Giffen chia sẻ hành trình 7 ngày của mình tại một thành phố biển miền Trung. Ban đầu, anh lên kế hoạch khá rõ ràng: dành trọn 1 tuần để nghỉ ngơi, tận hưởng nắng ấm và khám phá cuộc sống địa phương. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày đầu tiên, anh đã bắt đầu cảm thấy… tiếc nuối.

(Nguồn: @mattgiffenn)

Điểm dừng chân của Matt Giffen chính là Đà Nẵng. "Tôi đã chính thức đặt chân đến Đà Nẵng, Việt Nam. Mọi người ơi, chỗ này không tin nổi luôn. Sao không ai nói với tôi là Việt Nam đẹp như này? Nó kiểu cân bằng hoàn hảo, một bên là thành phố, còn bên kia là biển đẹp mê ly luôn", anh hào hứng chia sẻ.

Theo lời kể, chỉ vài tiếng trước đó anh còn ở Hà Nội giữa tiết trời mùa đông se lạnh. Vậy mà khi xuống sân bay Đà Nẵng, khung cảnh hoàn toàn thay đổi: "Không thể tin nổi khi ban nãy tôi còn ở Hà Nội là mùa đông. Còn bây giờ, nhiệt độ ngoài trời là 30 độ, không một đám mây".

Sự đối lập thời tiết ấy khiến anh vô cùng thích thú. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng trải dài trước mắt tạo nên cảm giác như đang ở một thiên đường nhiệt đới. Điều làm anh ấn tượng hơn cả là sự "vừa đủ" của thành phố này: không quá ồn ào như những đô thị lớn, nhưng cũng không hề buồn tẻ.

(Nguồn: @mattgiffenn)

Bên cạnh thiên nhiên, vị khách Tây liên tục dành lời khen cho chi phí du lịch. Theo anh, khách sạn có mức giá rất "mềm" so với chất lượng phòng ốc và vị trí gần biển. Ẩm thực thì phong phú, từ hải sản tươi sống đến các món đặc sản địa phương. Thêm vào đó, sự thân thiện và cởi mở của người dân địa phương cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu và được chào đón.

Dù đã chuẩn bị tinh thần ở lại tròn 7 ngày, anh thừa nhận mình đã tính toán sai một điều: "Ước gì bọn tôi ở đây lâu hơn". Chính khoảng thời gian giới hạn ấy khiến anh cảm thấy tiếc nuối, bởi còn quá nhiều nơi chưa kịp khám phá, quá nhiều món ăn chưa thử hết và quá nhiều buổi sáng bên biển mà anh muốn được trải nghiệm thêm.

(Nguồn: @mattgiffenn)

Đà Nẵng từ lâu đã được mệnh danh là một trong những thành phố đáng sống và đáng du lịch nhất Việt Nam. Thành phố sở hữu bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng, bán đảo Sơn Trà xanh mát, Ngũ Hành Sơn kỳ vĩ cùng hàng loạt cây cầu biểu tượng bắc qua sông Hàn... giàu giá trị văn hóa và lịch sử.

Sự kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại và thiên nhiên trong lành chính là điều khiến nhiều du khách quốc tế "phải lòng". Ban ngày có thể thong thả tắm biển, chiều dạo phố, tối thưởng thức ẩm thực và ngắm thành phố lên đèn - tất cả gói gọn trong một không gian không quá rộng nhưng đủ đầy trải nghiệm.

Với vị khách Tây này, điều khiến anh tiếc nhất không phải chi phí, không phải dịch vụ, mà đơn giản chỉ là… thời gian. Một tuần trôi qua quá nhanh. Và cũng như nhiều du khách khác, anh rời Đà Nẵng với một lời hứa: sẽ quay lại, nhưng lần sau chắc chắn không chỉ ở 7 ngày nữa.