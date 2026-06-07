Nền tảng video ngắn, đặc biệt là TikTok đã mở ra cơ hội cho người làm sáng tạo nội dung (Content Creator) thuộc mọi ngành nghề chia sẻ góc nhìn về công việc của mình. Từ bác sĩ, kỹ sư cho đến thợ xăm, thợ làm tóc... đều có thể tiếp cận hàng triệu người xem chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, khi ranh giới giữa việc "khoe nghề" và việc phơi bày các yếu tố nhạy cảm trở nên mờ nhạt, làn sóng tranh cãi là điều không thể tránh khỏi.

Mới đây, một người dùng TikTok hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ/phun xăm đã trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải các đoạn video ghi lại quá trình làm việc tại vùng nhạy cảm của khách hàng. Những hình ảnh xuất hiện cho thấy nam thợ xăm đang trực tiếp thao tác đổi màu, tân trang vùng kín cho một khách hàng nữ nằm trên bàn làm việc. Dù các bộ phận nhạy cảm cốt lõi đã được che đậy nhưng bối cảnh trực diện đầy táo bạo này vẫn thổi bùng một cuộc chiến ngôn từ trên không gian mạng: Đây là nghệ thuật làm đẹp văn minh, hay chỉ là chiêu trò câu view rẻ tiền, lách luật phản cảm?

Cơn bão tương tác và những luồng dư luận trái chiều

Không thể phủ nhận sức hút từ những nội dung mang tính tò mò cao. Theo ghi nhận, đoạn video ngắn này đã nhanh chóng thu về những con số tương tác khổng lồ: hơn 119K lượt thích, 5.798 bình luận, 13,5K lượt lưu và đạt tới 176,1K lượt chia sẻ. Con số này chứng minh chủ đề tân trang vùng nhạy cảm luôn có một lực hút cực kỳ lớn đối với cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nhìn sâu vào phần bình luận, phản ứng của người xem lại phân hóa một cách gay gắt.

Luồng ý kiến chỉ trích: "Rẻ tiền và phản cảm"

Một bộ phận lớn cư dân mạng tỏ ra không hài lòng, thậm chí là phẫn nộ với cách truyền thông bất chấp này. Những tài khoản thẳng thừng để lại bình luận như "re tien" (rẻ tiền) hay "hết thuốc chữa", "thế mà chịu được". Sự ngại ngùng và e dè của người xem cũng được thể hiện rõ qua các phản hồi như "Ngại giùm", "Anh không ngại người xem ngại".

Nhiều người cho rằng việc đưa một quy trình mang tính riêng tư, nhạy cảm của phụ nữ lên một nền tảng có nhiều người dùng trẻ em như TikTok là hành vi thiếu đạo đức nghề nghiệp và mang tính chất câu khách thô thiển.

Luồng ý kiến tò mò và bênh vực

Ngược lại, vẫn có những góc nhìn mang tính trung lập hoặc ủng hộ dựa trên tính chất công việc. Nhiều tài khoản dành lời khen cho sự chuyên nghiệp của nam thợ xăm: "Công nhận ông đó bình tĩnh thiệt". Một số người dùng khác lại thể hiện sự quan tâm thực tế đến dịch vụ hoặc muốn theo học nghề khi bình luận: "B ở đâu vậy", "Anh còn nhận học viên không ạ". Những người bênh vực cho rằng đây đơn thuần là một dịch vụ thẩm mỹ chính đáng, giúp phụ nữ lấy lại sự tự tin và người thợ chỉ đang ghi lại thành quả lao động "nhiệt huyết là kiến thức".

Khoe nghề "tân trang" vùng nhạy cảm: Bình thường hay vi phạm tiêu chuẩn?

Nhìn nhận một cách khách quan, nhu cầu làm hồng là một nhu cầu chăm sóc bản thân hoàn toàn hợp pháp và chính đáng của cả phụ nữ lẫn nam giới trong xã hội hiện đại. Do đó, việc một cơ sở kinh doanh hay một người thợ tự hào về công việc của mình là điều có thể thấu hiểu.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một sản phẩm truyền thông văn minh và một nội dung phản cảm nằm ở phương thức thể hiện.

Trong trường hợp của nam Content Creator này, việc đặt góc máy quay sát vào phần dưới cơ thể của khách hàng nữ nằm trên giường dẫu đã che đậy và giữ danh tính nhân vật vẫn khiến người xem cảm thấy luồng năng lượng thô tục lấn át tính nghệ thuật. Việc cố tình chọn những góc quay nhạy cảm này chính là nguyên nhân đẩy anh vào ranh giới của sự chỉ trích "câu view rẻ tiền".

Thuật toán TikTok và ranh giới kiểm duyệt nội dung "18+"

Một câu hỏi lớn được đặt ra: Tại sao những hình ảnh mang tính chất nhạy cảm như vậy lại có thể "lọt lưới" kiểm duyệt và chễm chệ đạt hàng trăm nghìn lượt tương tác trên TikTok?

Thuật toán của TikTok ưu tiên giữ chân người dùng dựa trên thời gian xem (Watch time) và tỷ lệ thảo luận (Comment rate). Chính sự tranh cãi, những bình luận "ném đá" hay tò mò đã vô tình gửi tín hiệu rằng: "Đây là một nội dung đang giữ chân người dùng cực tốt". Kết quả là video càng bị chỉ trích thì lại càng được thuật toán phân phối đến nhiều người xem hơn, tạo nên một vòng lặp tương tác khổng lồ.

Mặc dù có thể tạo ra một cú hích truyền thông ngắn hạn, việc liên tục đăng tải các nội dung mấp mé vạch đỏ 18+ là một bước đi cực kỳ rủi ro cho các Content Creator.

Việc chia sẻ kiến thức hay khoe sản phẩm nghề nghiệp là quyền tự do của mỗi người làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự tôn trọng người xem và tôn trọng chính khách hàng của mình mới là cái gốc để một thương hiệu bền vững.