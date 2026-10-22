Đang truy tìm gắt gao 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa

Tối 21/10, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã phát đi thông báo: Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, 4 phạm nhân thuộc Phân trại số 1, Trại giam A2 - Bộ Công an đã bỏ trốn trong quá trình lao động.

4 phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Cụ thể, 4 phạm nhân được xác định gồm: Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995), cao 1,69 m. Đặc điểm nhận dạng: sống mũi gồ, gãy; nếp tai dưới nhô, dái tai trung bình và có nốt ruồi cách 2 cm phía dưới đuôi mắt trái. Lê Văn Cường (sinh năm 1994), cao 1,70 m. Đặc điểm nhận dạng: sống mũi thẳng; nếp tai dưới và dái tai ở mức trung bình và có nốt ruồi cách 2 cm về phía trước, bên dưới đầu mày phải.

Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999), cao 1,78 m. Đặc điểm nhận dạng: sống mũi thẳng; nếp tai dưới thụt, dái tai trung bình và có sẹo chấm cách 1 cm phía trên, trước đầu mày phải. Hồ Văn Tình (sinh năm 2002), cao 1,65 m. Đặc điểm nhận dạng: sống mũi thẳng; nếp tai dưới thụt, dái tai trung bình và có nốt ruồi cách 3 cm phía dưới, trước mép phải.

Trước tình hình trên, Công an xã Diên Khánh đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác truy tìm . Khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Công an xã khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận, truy đuổi hoặc khống chế người nghi vấn; không bao che, chứa chấp hay giúp sức cho người bỏ trốn, hãy tìm cách thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất.