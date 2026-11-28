Cách đây không lâu, Triệu Lộ Tư tham dự một buổi tiệc tối của thương hiệu xa xỉ mà cô đang làm người đại diện. Nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với tạo hình thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Sau khi sự kiện kết thúc, các khách mời VIP của thương hiệu đã lần lượt đăng tải những hình ảnh, video chụp chung với Triệu Lộ Tư lên MXH.

Tuy nhiên, theo tờ 163, một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi dân tình phát hiện trong đoạn video mà 1 nữ influencer có tiếng đăng tải đã xuất hiện khoảnh khắc nghi Triệu Lộ Tư bị lộ điểm nhạy cảm. Ngay lập tức, netizen đã để lại bình luận yêu cầu nữ influencer xem lại video và xóa bỏ hình ảnh gây tranh cãi để tránh làm ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư bỗng vướng tin tiêu cực có thể gây ảnh hưởng hình tượng vì 1 đoạn video. Ảnh: Sina.

Ngay sau khi nhìn thấy bình luận nhắc nhở của khán giả, nữ influencer đã xóa video gốc và đăng tải lại phiên bản đã được làm mờ những chi tiết nhạy cảm. Do cảm thấy không ổn, cô tiếp tục xóa hẳn clip chỉnh sửa nói trên. Trong bài đăng mới nhất, người này chỉ còn giữ lại hình ảnh chụp cùng Triệu Lộ Tư ở lối đi hậu trường.

Nữ influencer đã xóa video có khoảnh khắc nhạy cảm, gây tranh cãi liên quan đến Triệu Lộ Tư. Ảnh: Sina.

Trước nghi vấn Triệu Lộ Tư lộ khoảnh khắc nhạy cảm, các nền tảng MXH đã có động thái ngăn chặn việc phát tán bằng cách gỡ bỏ rồi đánh dấu vi phạm quy định đối với tất cả tài khoản MXH có hành vi đăng lại clip hoặc ảnh chụp màn hình từ đoạn video gây tranh cãi có liên quan đến mỹ nhân sinh năm 1998.

Theo tờ Sina, cố tình phát tán, chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi đáng bị lên án, vi phạm pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư, danh dự và nhân phẩm của người khác. Dù là người nổi tiếng hay bất kỳ cá nhân nào, họ cũng có quyền được bảo vệ hình ảnh và đời sống riêng tư.

Các nền tảng MXH có động ngăn chặn quyết liệt việc phát tán những hình ảnh riêng tư của Triệu Lộ Tư. Ảnh: Sina.

Trước những đồn đoán ngày càng lan rộng có liên quan đến Triệu Lộ Tư, nhiều người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên không hề bị lộ bộ phận nhạy cảm trước ống kính. Chi tiết bị hiểu lầm thực chất chỉ là miếng dán ngực. Là ngôi sao hạng A, khi tham dự một buổi tiệc xa xỉ quy mô lớn và trang trọng như vậy, khó có chuyện nữ diễn viên không sử dụng nội y bảo hộ phù hợp.

Nhiều khách mời VIP ngồi cùng bàn với Triệu Lộ Tư trong đêm tiệc cũng công khai bảo vệ nữ diễn viên gen Z, mong cư dân mạng không sử dụng những hình ảnh chưa rõ ràng để thêu dệt, bịa đặt thông tin sai sự thật làm danh tiếng Triệu Lộ Tư hoen ố. Về phía tiểu hoa đán đình đám, cô vẫn giữ im lặng về vụ việc.

Triệu Lộ Tư vẫn im hơi lặng tiếng về vụ việc đang gây ồn ào. Ảnh: Sina.

Nguồn: 163, Sina