Mới đây, một cô bé 10 tuổi ở Mỹ đã bất ngờ nổi tiếng và được gọi là "người hùng" khi có thể cứu cậu em trai mình trong khoảnh khắc. Đoạn video ghi lại diễn biến vụ việc khiến cho người xem thót tim.

Đây cũng là lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh khác cần nhắc nhở con em mình không thực hiện các hành vi nguy hiểm như vậy. Bên cạnh đó, câu chuyện cũng là sự nhắc nhở chúng ta cần nâng cao ý thức về việc phổ biến các phương pháp sơ cứu cho người dân để có thể sử dụng trong các tình huống khẩn cấp.

Thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail cho biết, sự việc mới xảy ra tại bang Texas của Mỹ, khi 2 chị em cùng nhau nhảy trên một chiếc bạt lò xo ở sân sau.

Cậu bé Logan bất ngờ bị hóc kẹo khi vừa ăn kẹo vừa nhảy trên bạt lò xo.

Mọi chuyện có lẽ đã không có gì để nói nếu 2 chị em là Lia, 10 tuổi và Logan, 7 tuổi không chơi một trò chơi táo bạo, trong đó yêu cầu mỗi người phải nuốt một viên kẹo chua trước mỗi lần nhảy.

Lia không hề mất bình tĩnh mà thực hiện ngay các động tác sơ cứu cho Logan.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Logan bắt đầu bị nghẹn kẹo. Không hề mất bình tĩnh hay sợ hãi, Lia ngay lập tức vỗ lưng em và thực hiện động tác Heimlich. Đây là một thủ thuật sơ cứu cấp tốc, được thiết kế để giúp loại bỏ dị vật gây tắc nghẽn đường hô hấp.

Thủ thuật này bao gồm việc áp dụng các động tác đẩy vào ngực và vỗ lưng để giúp nhanh chóng và hiệu quả loại bỏ dị vật, làm cho đường hô hấp trở nên thông thoáng. May mắn là viên kẹo đã kịp thời văng ra khỏi cổ họng Logan, trong khi Logan vẫn còn đứng trên bục bạt lò xo. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bị nghẹn có thể tử vong chỉ trong vài phút do bị chặn đường thở.

Lia liên tục vỗ lưng em trai để viên kẹo văng ra.

Đoạn video được cảnh sát địa phương chia sẻ, cho biết bé gái đã học được kỹ thuật sơ cứu này từ một người hướng dẫn trông trẻ cũng như chính người mẹ của 2 chị em. "Đó là một cảnh tượng vô cùng đau lòng", mẹ của hai bé, chị Heather James, chia sẻ với NBC News."Dù rất đau lòng khi chứng kiến, tôi vẫn rất tự hào về con bé".

Logan đã thoát khỏi nguy hiểm nhờ sự nhanh trí và dũng cảm của chị gái.

Được biết, chị Heather là thành viên của bộ phận đặc biệt thuộc Sở Cảnh sát Lavon, nơi giảng dạy các khóa học, bao gồm một khóa học về tầm quan trọng của các kỹ thuật cứu hộ khi bị nghẹn."Tôi rất tự hào về con mình", cô nói.

Mẹ của hai bé đang ở trong bếp khi khoảnh khắc đáng sợ xảy ra, và Lia nhanh chóng chạy vào kể lại những gì đã xảy ra. Heather cũng nói thêm rằng con trai cô đã "thề sẽ không bao giờ vừa ăn kẹo vừa chơi trò nhảy lò xo nữa".